Mercato Stade Rennais : Un coup inattendu se prépare à Rennes  

Le Stade Rennais renfloue ses caisses grâce à ses défenseurs. Abdelhamid Ait Boudlal se rapproche de Fulham. Le club breton pourrait ainsi franchir le cap des 100 millions d’euros de ventes dans ce seul secteur.

Mercato : Le Stade Rennais attend le jackpot

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Le Stade Rennais pourrait boucler un mercato lucratif en défense centrale. Après le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool, Abdelhamid Aït Boudlal se rapproche à son tour d’un départ vers Fulham. Une opération qui pourrait permettre au club breton de dépasser les 100 M€ de recettes avec ses défenseurs centraux cet été.

Il y a une semaine, Rennes avait fermé la porte aux Cottagers. Le club breton avait déchiré une première offre de 23 M€ pour son jeune roc. À ce moment-là, le SRFC n’envisageait pas de vendre le Lion de l’Atlas. Ouest-France expliquait même que le projet était de l’associer à Charlie Cresswell, recruté cet été pour renforcer la charnière rennaise.

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Mais Fulham n’a pas abandonné. Déterminé à attirer Aït Boudlal, le club londonien prépare une nouvelle offensive. Foot Mercato a récemment confirmé cette tendance. Cette fois, les Anglais semblent prêts à revoir leur proposition à la hausse pour convaincre Rennes.

Le défenseur marocain serait lui aussi favorable à un départ vers la Premier League. Selon Foot Mercato, Aït Boudlal est particulièrement séduit par la perspective d’évoluer dans le championnat anglais. Un élément qui pourrait peser lourd dans les négociations. Et Fulham serait déjà passé à l’action. Le compte Fulham Transfer, sur X, affirme que la nouvelle offre londonienne est arrivée sur le bureau du Stade Rennais. Le club breton l’étudie actuellement.

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Rennes aurait fixé son prix à 35 M€ pour son jeune défenseur. La proposition de Fulham se rapprocherait désormais de cette exigence. Le dossier peut donc évoluer rapidement. D’autant qu’Aït Boudlal aurait déjà prévenu ses dirigeants : il ne souhaite pas prolonger son contrat en Bretagne.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Aït Boudlal pourrait donc quitter Rennes dès cet été. Pour le SRFC, cette fenêtre représente aussi l’une des dernières occasions de vendre son jeune talent au meilleur prix. Si Fulham accepte de monter jusqu’à 35 M€, le club breton pourrait réaliser une nouvelle très belle opération.

Rennes a déjà encaissé 70 M€, bonus compris, grâce au transfert de Jérémy Jacquet à Liverpool. De son côté, Mikayil Faye a rejoint Nuremberg sous la forme d’un prêt payant de 200 000 €, assorti d’une option d’achat de 6,5 M€.

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À ces montants pourraient s’ajouter les ventes de Lilian Brassier et d’Alidu Seidu. Le premier est évalué à environ 12 M€, tandis que le second est estimé à 6 M€. Tous deux pourraient voir leur avenir s’écrire loin du Roazhon Park après l’arrivée de Charlie Cresswell. Avec Jacquet déjà vendu et un possible transfert du Marocain à 35 M€, le Stade Rennais pourrait dépasser les 100 M€ de recettes grâce à sa défense centrale cet été.