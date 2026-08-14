Mercato PSG : Une très bonne nouvelle tombe pour Paris  

Le PSG touche au but pour Mika Godts. Le crack belge est attendu à Paris pour parapher son bail.

Mercato : Le PSG met le paquet pour Mika Godts

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58 millions d’euros : voilà l’argument du PSG pour faire plier l’Ajax. Le transfert de Mika Godts est désormais imminent. Le club parisien a nettement rehaussé son offre pour approcher la barre des 60 millions d’euros.

L’Ajax Amsterdam s’est montré gourmand. Au départ, le Paris SG proposait 45 millions d’euros, estimant cette somme suffisante. Mais les Néerlandais ont dit non. Après des négociations intenses, Luis Campos a dû revoir ses chiffres à la hausse. Le quotidien De Telegraaf indique jeudi soir que le départ de l’ailier belge est quasi acté.

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Une troisième offre parisienne a dépassé les 50 millions d’euros. Avec les bonus, le montant global grimpe à 58 millions. Même si l’accord formel n’est pas encore signé, ce qui promet d’ultimes réglages ce vendredi, le doute n’est plus permis. Tout le monde en est convaincu : Mika Godts sera Parisien d’ici quelques jours.

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Pendant ce temps, le joueur voyage. Présent en Irlande avec son équipe pour affronter Shelbourne en Ligue Conférence, le Belge est resté sur le banc. Depuis les tribunes, il a vu les Lanciers arracher une qualification pénible après un match nul (2-2). En coulisses, son agent a déjà tout scellé avec le PSG. Installé à Paris, il attend la finalisation du deal entre les deux clubs. Selon lui, le jeune crack s’engagera pour cinq ans.