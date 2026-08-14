Mercato OM : Ça s’accélère, un roc se dirige vers l’Italie  

La direction de l’OM montre la porte à Leonardo Balerdi. Le roc argentin est sur la short-list d’un club italien.

Mercato OM : Leonardo Balerdi est à vendre cet été

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Leonardo Balerdi s’éloigne de Marseille. Pour financer son mercato et renouveler son effectif, l’OM va dire au revoir à plusieurs joueurs cet été. Le roc argentin, engagé jusqu’en 2028, figure désormais parmi les départs probables.

Selon Radio L1, le club italien de Bologne vise concrètement le Phocéen. Les dirigeants italiens s’apprêtent à démarrer les négociations avec l’OM. À 27 ans, le joueur cherche lui-même un nouveau défi à l’étranger, ce qui transforme cette piste transalpine en une belle opportunité pour toutes les parties.

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Marseille a accordé un bon de sortie à son joueur, mais fixe la barre haut. Les dirigeants phocéens réclament 30 millions d’euros pour libérer l’Argentin. Ce montant un peu élevé risque d’être un obstacle pour Bologne. L’international argentin n’a pas convaincu la saison dernière. Les Italiens pourraient donc hésiter à lâcher cette somme.

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Les performances de Balerdi lors de la dernière campagne inciteront probablement le club italien à faire baisser la note. L’issue du dossier s’éclaircira dans les prochaines semaines. Tandis que l’OM cherche des liquidités pour recruter, Bologne étudie attentivement l’opération. Si une offre de 30 millions d’euros paraît improbable, les discussions devraient aider les deux équipes à trouver un compromis financier réaliste.