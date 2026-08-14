Mercato OM :  Deal conclu pour l’arrivée de Sissako à Marseille ?

La direction de l’OM active ses réseaux en Belgique. Pour renforcer son milieu sans grever ses finances, le club phocéen fonce sur Abdoulaye Sissako.

Mercato : L’OM lorgne Abdoulaye Sissako

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L’OM cherche de renforts accessibles cet été. Parmi les pistes étudiées, le club phocéen aurait désormais coché le nom d’Abdoulaye Sissako. C’est un milieu de terrain de Saint-Trond, en Belgique.

Le crack franco-malien est encore lié au club belge jusqu’en juin 2028. Marseille devrait donc négocier avec ses dirigeants et trouver un accord financier compatible avec ses contraintes actuelles. Le profil du joueur séduit l’état-major olympien. Sissako possède une expérience importante pour apporter de solidité à l’entrejeu marseillais.

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Autre élément intéressant pour l’OM : Abdoulaye Sissako connaît déjà le football français. Le joueur, né à Clichy-la-Garenne, a notamment porté les maillots de l’AJ Auxerre et de Châteauroux. Cette expérience pourrait faciliter son adaptation à Marseille. Elle constitue aussi un avantage pour un joueur appelé à découvrir un nouvel environnement et de nouvelles exigences.

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Sissako a déjà disputé le premier match de la saison avec son club. Il est en pleine forme. L’OM cherche plusieurs renforts afin d’étoffer son effectif. Dans ce contexte, le milieu de Saint-Trond pourrait représenter une option abordable. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 2 millions d’euros. La piste doit donc être suivie dans les prochaines semaines. Marseille devra surtout trouver la bonne formule financière pour convaincre Saint-Trond et permettre à cette éventuelle opération d’aboutir.