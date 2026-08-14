Mercato : Le Stade Rennais attend 10 M€ pour ce crack

Jordan James affole l’Angleterre. Le milieu gallois prépare déjà son départ du Stade Rennais et pourrait s’engager avec un club anglais cet été.

Mercato Stade Rennais : Jordan James se rapproche d’un départ

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Le Stade Rennais pourrait bientôt boucler une nouvelle vente. Deux ans après son arrivée en Bretagne, Jordan James est désormais ouvert à un départ. Le milieu gallois attire plusieurs clubs anglais, avec Wolverhampton en tête dans ce dossier.

Selon le journaliste Alan Nixon, la situation du joueur a évolué ces dernières semaines. James serait maintenant prêt à envisager un transfert cet été. Plusieurs formations de Championship ont manifesté leur intérêt, mais les Wolves semblent les plus déterminés.

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Burnley, West Ham et Middlesbrough suivent également l’international gallois. Wolverhampton, de son côté, en aurait fait une priorité pour renforcer son milieu de terrain avant la fermeture du mercato. Le club des Midlands apprécie notamment le profil de l’ancien joueur de Birmingham City. Le Stade Rennais ne ferme pas la porte à une vente.

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Les dirigeants bretons auraient fixé le tarif. Montant du transfert : plus de 10 millions d’euros. Une somme qui pourrait permettre au club de réaliser une opération intéressante, surtout après la saison réussie du joueur à Leicester. Prêté au club anglais, James a disputé 34 rencontres. Il a claqué 11 pions et servi 4 offrandes. À 22 ans, le Gallois conserve donc une belle valeur sur le marché britannique.