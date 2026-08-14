Mercato FC Nantes : Kita négocie le transfert de ce phénomène  

Johann Lepenant attise les convoitises pendant ce mercato estival. Le milieu de terrain du FC Nantes pourrait poser ses valises à Nice.

Mercato FC Nantes : L’OGC Nice craque pour Johann Lepenant

La suite après cette publicité

Stupeur sur la Côte d’Azur. À peine arrivé, Laurent Abergel s’est gravement blessé au genou droit : rupture du ligament croisé. L’idylle niçoise s’arrête. À quelques jours du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, il faut des renforts.

Face à cette coupure brutale, le Gym doit réagir. Les Aiglons veulent piocher au FC Nantes pour combler le vide. L’entrejeu manque déjà de cracks, seulement porté par Morgan Sanson et les jeunes Camara et Coulibaly. Si Foot Mercato évoquait d’abord la piste Hugo Magnetti, L’Équipe révèle que Nice cible désormais un autre profil. Les dirigeants niçois ont contacté le FC Nantes pour faire venir Johann Lepenant.

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Bouhamdi ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Ça chauffe, Kita boucle un nouveau transfert

À 23 ans, l’ancien Lyonnais veut quitter la Loire-Atlantique. La relégation des Canaris en Ligue 2 pousse le joueur vers la sortie. En pleine forme, le milieu français plaît beaucoup à l’entraîneur Olivier Pantaloni. Selon le quotidien sportif, les deux clubs négocient actuellement un prêt.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Clap de fin pour cette pépite !

Mercato FC Nantes : Der Zakarian chasse un indésirable

À voir

Mercato Stade Rennais : Un coup inattendu se prépare à Rennes

La saison dernière, Johann Lepenant a livré de solides performances. Il était sur tous les fronts. Les différents entraîneurs Luis Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodžić l’ont même repositionné en défense à cause des blessures. Mais il a répondu présent. Le jeune crack a dépanné et a comblé les attentes.