Mercato OL : Ça chauffe entre Lyon et Marseille pour ce crack

L’OL et l’OM se déchirent pour un jeune crack en Angleterre. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato OL : Lyon et l’OM s’affrontent pour Soungoutou Magassa

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Nouveau duel entre rivaux historiques. L’OL et l’Olympique de Marseille lorgnent la même cible pour boucler leur recrutement : Soungoutou Magassa. Sous les ères de Pablo Longoria et John Textor, les deux clubs luttaient constamment pour les mêmes joueurs.

Selon Foot Mercato, les deux métropoles convoitent désormais le même talent. Formé au Paris Atlético, le milieu défensif de 22 ans avait rejoint Monaco, puis West Ham en 2025 pour 17 millions d’euros. Il joue régulièrement en Angleterre.

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Mais le Franco-Malien veut partir. Il refuse d’évoluer en Championship. Sous contrat pendant encore cinq ans, le joueur ne quittera pas Londres facilement. Prix réclamé : au moins 15 millions d’euros. Une telle somme impose de patienter.

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L’OL et l’OM ne pourront agir qu’à la toute fin du marché des transferts. Pour Lyon, une qualification face à Fenerbahçe débloquera les fonds nécessaires pour la Ligue des Champions. Pour Marseille, la multiplication des ventes permettra d’investir sur un profil à forte progression. L’affaire prendra du temps. Sans offre immédiate sur la table, le dossier sera scellé dans les dernières heures du mercato.