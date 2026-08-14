Mercato PSG: Urgent, Barcola dans l’avion pour Liverpool ?

Les dirigeants de Liverpool continuent de pousser pour convaincre le PSG de laisser partir Bradley Barcola lors de ce mercato estival. D’ailleurs, les fans des Reds sont impatients de l’accueillir à Anfield. Explications.

Mercato PSG : Liverpool monte à 125M€ pour Barcola

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Priorité de Liverpool pour compenser le départ de Mohamed Salah, Bradley Barcola continue de faire l’objet d’intenses négociations entre le Paris Saint-Germain et le club anglais. Après une première offre de 115 millions d’euros refusée par Luis Campos, les Reds sont revenus à la charge avec une nouvelle proposition revue à la hausse.

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En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, les positions se rapprochent de plus en plus pour le transfert de Bradley Barcola depuis que l’ancien club de Sadio Mané a posé un chèque de 125 millions d’euros sur la table des négociations.

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Le spécialiste mercato n’évoque pas d’éventuels bonus, mais tout porte à croire que Liverpool pourrait effectivement intégrer des variables dans la balance afin de se rapprocher des 150 millions d’euros réclamés par le Paris SG pour libérer son numéro 29 de ses deux années de contrat restant.

Après la Supercoupe d’Europe remportée par son équipe, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a clairement avoué que les deux parties discutent pour finaliser cette opération. D’ailleurs, les supporters des Reds ne cachent plus leur impatience d’accueillir l’enfant de Lyon pour renforcer le secteur offensif.

Un itinéraire suspect d’un jet privé affole les supporters de Liverpool

Au micro de Canal+, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré évasif concernant l’avenir de Bradley Barcola, mercredi soir, après la victoire du PSG face à Aston Villa (2-1), à l’occasion de la Supercoupe d’Europe.

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« Nous, on travaille avec calme, on ne parle pas trop, on fait. Tous les joueurs sont importants, tous ceux qui signent au PSG sont importants pour nous. Est-ce qu’il va partir ? Je ne peux pas le dire aujourd’hui. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est un joueur du PSG. On verra, mais les discussions sont en cours », a confié le dirigeant qatari.

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De son côté, Luis Enrique a refusé de se prononcer sur l’avenir de Barcola, mais un câlin échangé entre l’international français et le directeur sportif Luis Campos en marge des célébrations d’un nouveau sacre européen, est apparu aux yeux de plusieurs observateurs comme les prémices d’un adieu du natif de Lyon.

Pendant ce temps, sur les bords de la Mersey, l’itinéraire très suspect d’un jet privé censé relier Barcelone à Paris avant de repartir vers Blackpool, environ cinq heures plus tard, a enflammé la toile. Les fans du club anglais y voyant un indice sur ce qui se passe en ce moment entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola.

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