Mercato OM : Marseille proche de signer un nouveau gardien

L’OM touche enfin au but pour son nouveau gardien de but. Les dirigeants phocéens sont sur le point de doubler le Torino pour Lucas Perri.

Mercato : L’OM devance Torino pour Lucas Perri

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Le mercato estival est régulièrement marqué de scenarios rocambolesques. Et le Torino est en train de l’apprendre à ses dépens. Le club italien était jusqu’ici en pole position pour signer Lucas Perri de Leeds United. Le gardien brésilien devait même passer sa visite médicale en Italie afin de finaliser son transfert.

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Mais voilà que l’Olympique de Marseille a fait une entrée fracassante dans ce dossier. Les Phocéens sont d’ailleurs en passe de détourner Lucas Perri au grand dam du Torino. Le journaliste Matteo Moretto le confirme, les dirigeants de l’OM ont intensifié les discussions au cours des dernières heures afin de doubler le club italien sur le fil.

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🔄L’OM est sur le point de doubler le Torino pour Lucas Perri. Le club a intensifié les contacts ces dernières heures et espère boucler le dossier à présent. (@MatteMoretto) #TeamOM pic.twitter.com/F8baFdgswX — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 13, 2026

Un accord entre Marseille et Leeds United est désormais en passe d’être conclu. Lucas Perri est bien parti pour devenir le dernier rempart de l’OM. L’ancien Lyonnais fera son retour en Ligue 1 si tout se passe bien. Pendant que la piste Guillaume Restes se refroidit en raison des exigences de Toulouse FC. Le club dirigé par Stéphane Richard espère vite finaliser ce joli coup de filet.