C’est officiel, Mika Godts annonce son transfert au PSG !

Plus aucun doute. Mika Godts va devenir un nouveau joueur du PSG dans les prochains jours. L’Ajax Amsterdam et Luis Campos ont bouclé le transfert de l’ailier belge, comme le confirme son agent.

Mercato PSG : Accord verbal avec l’Ajax pour Mika Godts

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Après plusieurs semaines de négociations, le Paris Saint-Germain et l’Ajax Amsterdam ont trouvé un accord total pour le transfert de Mika Godts. Comme indiqué par Fabrizio Romano, « le Paris Saint-Germain et l’Ajax ont trouvé un accord verbal pour Mika Godts ! Un montant de 55 millions d’euros a été convenu verbalement après l’envoi d’une nouvelle offre officielle par le PSG.

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Les documents n’ont pas encore été échangés, mais l’accord est conclu. Information exclusive de juillet, confirmée. » La dernière offre du PSG, estimée à 55 millions d’euros, a convaincu les dirigeants néerlandais. De son côté, le joueur de 21 ans s’est déjà mis d’accord avec le double champion d’Europe en titre sur les contours de son futur contrat. Mieux, Mika Godts est d’ores et déjà prêt pour rejoindre la capitale française, où il finalisera les derniers détails de son transfert.

« Mika Godts a fait ses valises »

Cette fois-ci, c’est fait. Après d’intenses négociations, le Paris SG et l’Ajax Amsterdam ont trouvé un accord pour Mika Godts. Selon son agent, l’ailier belge a pris la direction de Paris pour passer sa visite médicale, préalable à la signature de son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

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Interrogé par le média néerlandais De Telegraaf, le représentant de Mika Godts a notamment déclaré ce vendredi : « Godts a fait ses valises. Nous prévoyons de nous rendre à Paris vendredi pour la visite médicale et les formalités administratives. Normalement, il ne fera plus partie du groupe pour le match de dimanche contre le SC Heerenveen. »

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Après avoir été laissé sur le banc jeudi soir à Dublin lors du match européen de l’Ajax, Godts semble donc avoir disputé ses dernières minutes sous le maillot du club néerlandais.