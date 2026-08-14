Ça chauffe à l’OM : 7 M€ pour une arrivée en défense !

L’OM accélère pour renforcer sa défense. Les dirigeants phocéens ont entamé des manœuvres discrètes pour signer un nouveau latéral droit. Le montant de l’opération est estimé à 7 millions d’euros.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce sur Joe Scally

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L’Olympique de Marseille s’active enfin pour accueillir ses premières recrues estivales. Malgré les restrictions de la DNCG, Grégory Lorenzi et son équipe sonde plusieurs profils sur ce mercato. Le poste de latéral droit fait l’objet d’une attention toute particulière. Bruno Genesio ayant publiquement réclamé un renfort dans ce secteur.

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Son objectif est de concurrencer voire remplacer Timothy Weah dans le couloir droit de la défense. C’est dans cette optique que la cellule de recrutement de l’OM, selon Sky Sports, fonce sur Joe Scally. Le latéral de 23 ans est sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu’en juin 2027. Il bénéficie d’une solide expérience en Bundesliga.

Le Borussia Mönchengladbach ouvre la porte pour son transfert

Après avoir disputé le Mondial 2026, l’international américain pourrait retrouver son compatriote Timothy Weah à Marseille. Surtout le club allemand ne ferme pas vraiment la porte à son départ. La source indique que le Borussia Mönchengladbach exigerait environ 7 millions d’euros pour libérer Joe Scally de sa dernière année de contrait.

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➡️ Joe Scally darf #Borussia verlassen ✅ Interesse aus England stimmt. Nach @SkySportDE-Infos hat aber auch Frankreich-Topclub Olympique Marseille Interesse bekundet. Erste Gespräche laufen. Scally ist offen für Wechsel. 🇺🇸 pic.twitter.com/vV5UFbEtVH — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) August 13, 2026

Ce montant est plus ou moins accessible aux finances de l’OM. Le club présidé par Stéphane Richard devra tout de même finaliser certaines ventes avant de recruter. Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd devraient être sacrifiés cet été.