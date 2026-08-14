Mercato : Urgent ! Le PSG règle la succession de Barcola pour 58M€

Alors que Liverpool pousse pour arracher la signature de Bradley Barcola, le PSG est proche de boucler le transfert de son successeur. Un énorme coup pour le club de la capitale française. Explications.

Mercato : Le PSG accélère pour le remplaçant de Barcola

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Liverpool est revenu à la charge avec une nouvelle offre de 125 millions d’euros, qui pourraient grimper encore avec divers bonus, et espère parvenir prochainement à un accord avec le PSG pour le transfert de Bradley Barcola. Conscient du départ possible de son numéro 29 avant la fermeture du mercato estival, le club de la capitale accélère pour boucler la signature de Mika Godts.

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Ce vendredi, l’Insider Djamel assure que les discussions avancent positivement dans ce dossier. « Concernant Mika Godts, le PSG a également accéléré les discussions avec l’Ajax. Ces échanges ont été très positifs. Alors que les positions étaient encore un petit peu éloignées avant cette journée, elles se sont nettement rapprochées. Il ne manque plus que quelques détails, mais Mika Godts devrait bien rejoindre le PSG cet été. Toutes les parties sont désormais confiantes dans ce dossier », révèle le spécialiste du Paris SG sur les réseaux sociaux.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, l’ailier de 21 ans s’apprête à quitter les rangs de l’Ajax Amsterdam pour s’engager avec le Paris Saint-Germain contre un joli montant qui pourrait être le plus important investissement de Luis Campos durant ce mercato estival.

Accord entre le PSG et l’Ajax Amsterdam pour Mika Godts

Après avoir finalisé le transfert de Ferran Torres avec le FC Barcelone pour moins de 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain avance désormais sur le recrutement de Mika Godts. À en croire le journal L’Équipe, Luis Campos espère boucler cette transaction d’ici la fin de semaine afin de permettre au jeune international belge de s’entraîner rapidement avec ses nouveaux coéquipiers afin qu’il puisse être disponible dès la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, le 23 août prochain, au Parc des Princes.

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Le joueur ayant participé à toute la prestation estivale de son club. Concernant les négociations entre les deux clubs, le média néerlandais De Telegraaf révèle ce vendredi que le Paris SG devrait transmettre sous peu une nouvelle offre supérieure à 50 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam pour le natif de Louvain.

Toujours selon la même source, les discussions ont été très positives ces dernières heures et les positions le PSG et l’Ajax se sont sérieusement rapprochées. Un accord entre 55 et 58 millions d’euros, bonus compris, serait désormais considéré comme un point d’accord entre toutes les parties. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant la finalisation de ce dossier.

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Après Ferran Torres, Mika Godts devrait ainsi bel et bien renforcer le groupe du Paris Saint-Germain la saison prochaine.