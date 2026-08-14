Mercato OM : Marseille tente un coup de folie en Italie

Le mercato de l’OM s’emballe. Le directeur sportif Grégory Lorenzi et ses collaborateurs ont activé une piste surprenante à la Juventus. Les discussions autour de Federico Gatti ont débuté.

Mercato OM : Federico Gatti pour remplacer Facundo Medina

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Le secteur défensif de l’Olympique de Marseille connaitra quelques modifications. Facundo Medina a récemment rejoint le Bayer Leverkusen. Son départ oblige la direction de l’OM à réagir en urgence. Plusieurs pistes en défense sont explorées pour le remplacer. Et l’une d’elles mène en Italie.

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Le quotidien Tuttosport le confirme, des émissaires de l’OM se sont récemment renseignés sur Federico Gatti. Le défenseur central de la Juventus suscite de nombreuses interrogations en cette période estivale. La Vieille Dame ne compte pas vraiment le retenir. A condition bien sûr de recevoir une proposition adéquate.

La voie se dégage pour son arrivée à Marseille

Pour le moment, aucune offre officielle n’a encore été transmise de la part des dirigeants marseillais pour Federico Gatti. Même si l’OM est considérée comme la destination favorite pour accueillir le joueur de 28 ans. La concurrence s’étant allégée ces derniers jours. Naples aurait totalement abandonné cette piste au profit de Benoît Badiashile.

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🔹L’OM s’est récemment renseigné sur Federico Gatti 🇮🇹 (28 ans).



Les 25M€ réclamés par la Juventus représentent pour le moment un obstacle important. (@tuttosport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/FdNnb2sQ7P — MercatOM (@Mercat_OM) August 14, 2026

Tandis que l’offensive de Hull City ne séduit pas le principal concerné. La voie se dégage donc au profit de l’OM. Même si la Juventus réclamerait environ 25 millions d’euros pour son défenseur. Les dirigeants phocéens vont-ils répondre favorablement à ces exigences ? Affaire à suivre.