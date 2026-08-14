Mercato ASSE : Un dossier des Verts dans l’impasse en Serbie

Tentant de se débarrasser des joueurs indésirables, l’ASSE n’y arrive pas encore. Désormais, c’est le dossier Igor Miladinovic qui coince.

Mercato : L’ASSE pousse pour se débarrasser de Nadé

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L’ASSE est à fond à la recherche de clubs pour accueillir cinq joueurs écartés par le nouvel entraîneur. La direction sportive du club doit trouver un point de chute à Mickaël Nadé, Igor Miladinovic, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Djylian N’Guessan.

Ça bouge pour le premier. Son départ serait imminent. Annoncé vers Aris Limassol (Chypre), puis Dubai United (Émirats arabes unis), il se dirigerait finalement vers Rodina Moscou en Russie, selon But Football Club.

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Malgré les retournements de situation sur son départ, le défenseur central devrait quitter son club formateur dans les prochaines heures.

Saint-Etienne – Partizan Belgrade : Le dossier Miladinovic bloqué

Parallèlement au dossier Nadé, l’AS Saint-Etienne s’active pour faire partir Igor Miladinovic. Et les négociations sont en cours avec le Partizan Belgrade. En effet, le milieu offensif serbe devrait retourner dans son pays natal pour y relancer sa carrière, qui a décliné dans le Forez. Cependant, les deux clubs peinent à trouver un accord.

Selon les informations de Sportal Srbija, les Stéphanois exigent un transfert sec, alors que le club serbe est favorable à un prêt avec une option d’achat. Entre-temps, un club du championnat russe se serait positionné sur le numéro 28 de l’ASSE. Le média serbe révèle l’intérêt d’Akron Togliattin, tout en précisant que ses moyens sont limités pour boucler le dossier.

Igor Miladinovic, flop du recrutement de KSV !

Pour rappel, Igor Miladinovic est l’une des premières recrues du groupe Kilmer Sports Ventures à l’AS Saint-Etienne. Il a été recruté au FK Cukaricki en Serbie en août 2024, contre une indemnité de 3 millions d’euros.

En deux saisons sous le maillot des Verts, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à s’imposer. Il a joué 33 matchs pour 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Il n’a clairement pas pu justifier l’investissement des nouveaux propriétaires du club stéphanois.

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À deux ans de la fin de son contrat, il ne fait évidemment plus partie du projet du groupe canadien.