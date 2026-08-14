ASSE : Un défenseur de Clermont menace Saint-Etienne

Un jeune joueur de l’équipe de Clermont Foot confirme la détermination de l’équipe de David Guion à en découdre avec l’ASSE, ce vendredi.

Avant l’ASSE, Clermont satisfait du nul contre Reims

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Titulaire lors du premier match de Clermont Foot contre le Stade de Reims, samedi dernier (0-0), Ethan Kena Kabeya (20 ans) a fait partie des hommes forts du nouvel entraîneur. Malgré son jeune âge, il bénéficie de la confiance de David Guion.

L’imposant défenseur (1,86 m) était justement présent aux côtés du technicien français, en conférence de presse d’avant-match, contre l’ASSE. Fort du match nul obtenu contre les Rémois, il estime que CF63 a bien démarré sa saison. « Face à Reims sur la première journée, cela s’est bien passé (0-0). Il y a la satisfaction de ne pas avoir pris de but […] », s’est-il satisfait.

Kabeya : « Nous sommes à Saint-Etienne pour nous imposer »

Au sujet du match contre les Verts au stade Geoffroy-Guichard (à 20h45), Ethan Kena Kabeya est confiant comme son entraîneur. « On a vu que l’ASSE s’est imposée (3-0) à Sochaux, qu’elle a mis trois buts en six minutes, donc on sait qu’il faudra se montrer vigilant », a-t-il prévenu avant d’annoncer la couleur.

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« C’est le genre de match que chaque joueur veut disputer, surtout dans ce stade. Il faudra vite faire abstraction de cela, ce sont des joueurs comme nous, on est là pour s’imposer. C’est clair que c’est un gros stade, il y aura du public, mais il faudra répondre sur le terrain », a déclaré le joueur issu de la Réserve de Clermont Foot.

Il faut indiquer à toutes fins utiles qu’Ethan Kena Kabeya n’est pas un taulier du club puydômois, mais plutôt un crack. Avant cette nouvelle saison, il ne comptait qu’une apparition de 35 minutes en Ligue 2 et une autre de 66 minutes en Coupe de France, en 2024.

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Toutefois, il est en pleine confiance après avoir disputé l’intégralité du match face à Reims, lors de la 1re journée de championnat. L’équipe de Saint-Étienne serait donc bien inspirée de ne pas négliger sa menace.