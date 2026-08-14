ASSE : Ian Cathro prend une décision radicale et la justifie

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a décidé de ne pas dévoiler son groupe la veille des matchs de Ligue 2. Il justifie cette décision radicale.

ASSE : Ian Cathro cache son groupe jusqu’au match

La suite après cette publicité

La semaine dernière, le groupe de l’ASSE avait été découvert le jour du match contre le FC Sochaux-Montbéliard. Le club stéphanois l’avait publié sur son site Internet, moins d’une heure avant le coup d’envoi de la rencontre.

Pour la réception de Clermont Foot à Geoffroy-Guichard, ce vendredi 14 août à 20h45, le groupe officiel des Verts n’est toujours pas connu. Comme à Sochaux, il sera dévoilé avant le début du match de la 2e journée du championnat.

Cathro estime que ce n’est pas obligatoire de dévoiler son groupe

Ian Cathro a en effet pris la décision de ne pas communiquer, plus tôt, sur son groupe avant les matchs. Il a justifié cette décision par le fait que ce n’est pas une obligation.

À voir

Ça chauffe à l’OM : 7 M€ pour une arrivée en défense !

« Je ne pense pas que c’est une obligation de donner d’autres informations qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez me poser des questions sur le groupe, s’il faut rester une heure ici, je resterai pour répondre à toutes vos questions. Je suis là seulement pour l’AS Saint-Étienne, je suis au service du club et de personne d’autre », a-t-il répondu.

Il faut souligner que le nouveau coach des Verts avait été évasif dans sa première réponse sur la question. « Ma raison de ne pas donner le groupe ? Je pense que c’est une obligation pour moi de respecter l’identité du club, de la région, la culture, par exemple parler français, apprendre le français », avait-il botté en touche, bien avant.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Le secret de Cathro pour souder le vestiaire

Mercato ASSE : Du nouveau pour Stassin et Davitashvili

À voir

C’est officiel, Mika Godts annonce son transfert au PSG !

Est-ce une stratégie du technicien écossais pour garder le suspense entier sur son effectif jusqu’au dernier moment ou pour cacher son jeu ? Possible. Cependant, cette cachotterie ne garantit évident pas le résultat d’un match.