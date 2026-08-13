Mercato OM : Rulli parti, une terrible décision tombe !

Le transfert de Geronimo Rulli à Manchester City contraint l’OM à réagir rapidement. Mais une décision importante bouleverse les plans marseillais.

Mercato OM : La succession de Rulli bloquée par la DNCG

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L’Olympique de Marseille poursuit son dégraissage avec un cinquième départ. Mason Greenwood, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré ont quitté le navire OM. Geronimo Rulli vient lui aussi de rejoindre officiellement Manchester City. Le portier argentin laisse un vide à combler.

La direction de l’OM travaille déjà sur sa succession. Sauf que le club phocéen devra encore alléger sa masse salariale avant de finaliser une quelconque arrivée. Cette politique drastique est dictée par la nécessité de se plier aux exigences de la DNCG. Celles-ci bloquent totalement les arrivées à l’OM, indique La Provence.

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Le club présidé par Stéphane Richard doit encore accélérer la cadence en matière de ventes. Le média local indique que cinq départs supplémentaires s’avèrent indispensables avant d’accueillir de nouvelles arrivées. Quels joueurs seront donc sacrifiés en cette fin de mercato ?

Cinq départs supplémentaires attendus à Marseille

Nayef Aguerd devrait rapidement s’engager avec la Real Sociedad. Tandis que Pierre-Emile Hojbjerg aurait un accord avec l’AC Milan. D’autres éléments comme Leonardo Balerdi, Neal Maupay et Angel Gomes se trouvent également sur la liste des départs.

🚨La DNCG bloque les arrivées à l'OM ! 😔



Le club marseillais n’a toujours pas le droit de recruter car il n'a pas encore suffisamment dégraissé pour satisfaire le gendarme financier.



(@laprovence) pic.twitter.com/Pr3sDRUvBw — La Source Marseillaise (@lasource13013) August 13, 2026

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Enfin, un cadre de l’effectif pourrait être sacrifié pour renflouer les caisses. Le mois d’août promet ainsi d’être très agité à l’Olympique de Marseille. Les pistes pour renforcer l’équipe existent bel et bien. Leur concrétisation dépendra entièrement des prochaines ventes.