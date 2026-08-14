Mercato Strasbourg : Leipzig veut chiper deux pépites alsaciennes !

Très en vue sur ce mercato estival, le RB Leipzig a ciblé deux joueurs de Strasbourg pour reconstruire son effectif. Si un accord a été trouvé avec les deux Alsaciens, les négociations sont encore loin d’aboutir.

Mercato Strasbourg : Diego Moreira pour remplacer Yan Diomandé à Leipzig

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140 millions d’euros : c’est le prix auquel Yan Diomandé a été recruté par le Real Madrid il y a un peu plus d’une semaine. Illustré par cette nouvelle vente record, le RB Leipzig a montré qu’il était un spécialiste dans le domaine. Et peut‑être que Diego Moreira incarnera cette stratégie dans les prochaines années, si son transfert aboutit avec le club allemand. En effet, selon Foot Mercato, le Belge et le RBL ont trouvé un accord contractuel.

L’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais souhaite rejoindre la Bundesliga et a donné son feu vert pour rejoindre la formation de Martin Demichelis, aussitôt l’offre parvenue sur la table des dirigeants alsaciens. Impressionnant depuis deux saisons avec le récent demi‑finaliste de la Ligue Europa Conférence, Moreira a été identifié comme le remplaçant parfait de l’ailier ivoirien, qui a permis à son ancienne équipe d’engranger un très beau chèque.

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Pourtant, même si Leipzig dispose de moyens financiers colossaux pour recruter sur ce mercato estival, les négociations avec Strasbourg s’avèrent assez compliquées. Le club alsacien réclamerait pas moins de 70 millions d’euros pour laisser partir le joueur de 22 ans. Mais le club allemand refuse de payer cette somme, jugée bien trop élevée. Les discussions vont donc se poursuivre avec ténacité des deux côtés dans les prochains jours.

Samir El Mourabet a également trouvé un accord contractuel avec Leipzig

Parce que la gourmandise ne tue jamais, sauf lorsqu’elle devient vraiment excessive, Leipzig aimerait aussi rapatrier Samir El Mourabet en plus de Diego Moreira. D’après Foot Mercato, l’international marocain a également trouvé un accord contractuel avec le club de Bundesliga. Son dossier, tout comme celui de son coéquipier en Alsace, a connu une avancée significative ces derniers jours. L’intérêt semble être, là aussi, réciproque.

En revanche, concernant le montant du transfert, les informations restent plus vagues. Le milieu central de 20 ans est valorisé à 22 millions d’euros par Transfermarkt, soit trois de moins que Moreira. Ainsi, il est difficile d’imaginer que Strasbourg ne réclamera pas une somme avoisinant celle de l’international belge. Les négociations devront donc être menées d’une main de maître par Marcel Schäfer, le directeur sportif du RBL.

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Les potentielles arrivées des deux pépites de la formation d’Hugo Oliveira, le nouveau coach du Racing, s’inscrivent dans la lignée du projet allemand, axé sur la jeunesse. Par ailleurs, le club du Bas‑Rhin possède, depuis l’arrivée en juin 2023 du consortium américain BlueCo en multipropriété avec Chelsea, un joli vivier de jeunes joueurs à fort potentiel. Un atout qui suscite forcément de la convoitise, à l’image de Leipzig.