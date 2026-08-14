PSG Mercato: Accord total avec le Barça pour Ferran Torres

Plus aucun doute possible. Ferran Torres s’apprête à quitter les rangs du Barça pour rejoindre Luis Enrique au PSG. L’opération est quasiment réglée entre les deux clubs et le joueur s’apprête à faire le déplacement à Paris pour finaliser les derniers détails de son transfert.

Mercato : Le PSG boucle Ferran Torres pour 48,5M€

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Après plusieurs semaines de discussions, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du FC Barcelone sont parvenus à un accord définitif pour le transfert de Ferran Torres. D’après le journaliste Fabrizio Romano, tout est quasiment bouclé et l’attaquant de 26 ans arrive à Paris contre un chèque de 50 millions d’euros.

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« INFO EXCLUSIVE : Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain ! Le transfert du héros de la finale de la Coupe du Monde est officialisé : le Barça reçoit 50 millions d’euros du PSG. Ferran ne souhaitait que Paris et l’accord a été conclu après plusieurs jours de négociations. C’est chose faite », assure le spécialiste mercato.

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Le quotidien catalan Sport confirme l’accord entre les deux clubs, mais évoque un chiffre de 48,5 millions d’euros pour ce transfert. À un an de la fin de son contrat, l’ancien buteur de Manchester City s’apprête ainsi à passer sous pavillon parisien dans les prochains jours.

Visite médicale programmée pour Ferran Torres

En effet, le média Sport rapporte que Ferran Torres est attendu à Paris ce vendredi ou samedi pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, en faveur du club de Nasser Al-Khelaïfi. Le Paris Saint-Germain, qui ne souhaitait pas initialement aller au-delà des 40 millions d’euros dans ce deal, a finalement accepté de faire un effort financier pour finaliser la transaction.

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Mais par fierté, le double champion d’Europe en titre a refusé d’atteindre le chiffre de 50 millions d’euros dans les négociations. Le journal sportif espagnol indique également que Luis Enrique a déjà tout prévu pour son futur numéro 9.

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De retour de vacances et mis à l’écart du groupe du Barça pour la reprise de l’entraînement, Torres va suivre une préparation spéciale afin d’être rapidement opérationnel puisque l’entraîneur du Paris SG veut pouvoir compter sur lui dès la première journée de Ligue 1 aimerait pouvoir compter sur lui lors de la première journée de Ligue 1, le 23 août prochain lors de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes.