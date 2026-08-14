OM- RC Strasbourg : Genesio reçoit une mauvaise nouvelle !

Une semaine avant la reprise du championnat, l’entraîneur de l’OM reçoit une mauvaise nouvelle. Bruno Genesio sera privé d’un cadre face au RC Strasbourg.

OM : Bruno Genesio privé de Quinten Timber face au RC Strasbourg

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La reprise approche à grands pas. L’Olympique de Marseille va lancer la saison de Ligue 1 vendredi prochain. Le club entraîné par Bruno Genesio accueille le RC Strasbourg en ouverture de la première de champions. Cette rencontre se déroulera au stade Vélodrome à partir de 20h45. Un rendez-vous que le nouvel entraîneur de l’OM abordera avec un effectif incomplet.

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Bruno Genesio devra en effet composer son équipe sans Quinten Timber. La Provence le confirme, le milieu de terrain de l’OM est suspendu pour accumulation de cartons reçus durant le dernier exercice. Il va donc purger sa suspension lors cette première levée du championnat. Son absence oblige Bruno Genesio à revoir ses plans au milieu.

❗️Quinten Timber sera suspendu pour la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg.



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Le technicien de 59 ans, pour pallier cette absence, va sans doute lancer dans le grand bain de jeunes talents issus du centre de formation. Des éléments comme Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah, Alexi Koum ou Kelyann Bezahaf ont une belle carte à jouer pour intégrer l’équipe première. Surtout que Quinten Timber est incertain de rester à l’OM cet été. Porto FC et d’autres européens se signalent pour son transfert.