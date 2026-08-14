Mercato OL : Kang décroche une signature majeure avant la L1

L’OL a dégoté un nouveau partenaire pour trois saisons. La signature avec le nouveau partenaire est officialisée à une semaine de la Ligue 1.

Mercato : Winamax devient partenaire de l’OL jusqu’en 2029

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L’OL a démarré la saison par les qualifications pour la Ligue des Champions. Après avoir éliminé le Sparta Prague au 3e tour des préliminaires, Lyon affrontera Fenerbahçe, le mardi 18 août (aller) et le mercredi 26 août (retour), en barrages.

Entre ces deux matchs, l’équipe de Paulo Fonseca se déplacera à Toulouse, lors de la première journée de Ligue 1. A cette occasion, les Gones porteront un maillot dont le dos sera floqué de la marque Winamax.

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Le leader du poker en ligne et des paris sportifs a en effet signé un partenariat d’envergure avec l’Olympique Lyonnais. Il est désormais un partenaire majeur du club rhodanien, pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2029.

« Dès la reprise de la saison 2026-2027, Winamax s’affichera sur le haut du dos des Gones pour l’ensemble des rencontres de Ligue 1 McDonald’s. […]. Ce partenariat se traduira par une visibilité renforcée au cœur de l’écosystème des septuples champion de France », a indiqué l’OL dans son communiqué.

L’Olympique Lyonnais et son nouveau partenaire se réjouissent

Thibaut Chatelard, Senior vice-président Revenue and Marketing de l’Olympique Lyonnais, se félicite du partenariat avec la marque au W rouge : « Nous sommes ravis d’accueillir Winamax parmi nos partenaires majeurs. Ce partenariat réunit deux marques fortes, animées par la même volonté d’innover et de proposer des expériences toujours plus engageantes pour leurs communautés ».

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Quant à Julien Huber, Directeur Marketing de Winamax, il a déclaré : « S’associer à l’OL est une immense fierté pour Winamax. Lyon est un club “monument” du football français, porté par une ferveur territoriale unique. Nous avons hâte de voir notre logo apposé sur ce maillot mythique […]. Nous souhaitons aux Gones une immense réussite sur tous les fronts, des pelouses de Ligue 1 aux plus grands rendez-vous européens ».