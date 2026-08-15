Mercato ASSE : Négociations avancées pour un imposant milieu

L’ASSE serait proche de conclure un transfert de Tunisie. Des négociations seraient en cours pour la signature d’un jeune milieu de terrain.

Mercato : L’ASSE négocie la signature d’Elyes Dhaoui en Tunisie

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L’ASSE n’est pas active seulement pour le renforcement de l’équipe professionnelle, elle l’est également avec la Réserve. De nouveaux joueurs ont rejoint l’équipe de Sylvain Gibert cet été : Lucas Reynaud (17 ans), Lamine Sonko (22 ans), Oussama Benkou (19 ans) ou encore Modibo Sissoko (19 ans).

Arrivé au centre de formation des Verts en fin de saison dernière et annoncé parmi les potentielles recrues stéphanoises, David Mimbang ne devrait finalement pas signer à l’AS Saint-Étienne. La signature de son premier contrat professionnel, annoncée pour ce samedi 15 août 2026, soit le jour même de ses 18 ans, aurait avorté.

Ses représentants auraient reçu une proposition jugée plus alléchante et auraient claqué la porte dans le Forez. Pour compenser l’échec du transfert de la pépite camerounaise, le club ligérien tenterait de recruter Elyes Dhaoui en Tunisie. Les discussions seraient sur le point d’aboutir à un accord, selon Ettachkila.

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Selon nos informations, les discussions avancent entre Elyes Dhaoui et l’AS Saint-Étienne autour d’une possible arrivée du jeune milieu tunisien dans le Forez.



Les négociations sont à un stade avancé et les différentes parties travaillent pour parvenir à un accord.… pic.twitter.com/B5t07TUADA — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) August 14, 2026

L’imposant milieu défensif (1,93 m) de l’Olympique Beja pourrait être le prochain renfort de l’équipe B de l’ASSE si l’on en croit les informations du média tunisien, qui évoque des négociations avancées entre le club ligérien et les proches du joueur de 18 ans.

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Notons qu’Elyes Dhaoui fait partie de l’équipe A de Beja dans l’élite tunisienne. Il a disputé 32 matchs de championnat, cumulant près de 2 500 minutes de jeu. Grâce à ses performances en club, il est surclassé en sélection. Il est international U20 tunisien depuis mai 2025.