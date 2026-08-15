Procès Maradona : L’accusation d’une « négligence médicale » fatale remise au cœur des débats

Le procès destiné à établir les responsabilités pénales autour de la mort de Diego Armando Maradona franchit une étape décisive. Devant le tribunal de San Isidro, situé au nord de Buenos Aires, les témoignages poignants et les expertises médicales se succèdent pour faire la lumière sur les derniers jours de l’idole nationale argentine, décédée le 25 novembre 2020. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Équipe et l’Agence France-Presse (AFP), les débats mettent en évidence une succession d’erreurs lourdes et une négligence caractérisée de la part de l’équipe médicale chargée de son suivi.

Des signaux d’alertes délibérément ignorés

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Au centre des dépositions les plus accablantes figure la révélation de plusieurs alertes médicales majeures survenues quelques jours seulement avant le décès du « Pibe de Oro ». Un cardiologue avait formellement établi des signaux de détresse inquiétants, indiquant une dégradation rapide et critique de l’état de santé du génie argentin.

Cependant, au lieu d’ordonner une hospitalisation d’urgence ou d’ajuster le protocole de soins, l’équipe médicale référente a totalement ignoré ces indicateurs d’urgence. Les rapports présentés à la barre démontrent que les soignants n’ont pas pris les mesures élémentaires requises par la situation, laissant Diego Maradona sans surveillance médicale adaptée .

Le témoignage clé du docteur Gustavo Di Niro à San Isidro

L’audience a pris une tournure particulièrement dramatique lors de la déclaration du docteur Gustavo Di Niro devant les juges du tribunal de San Isidro. Appelé à témoigner sur les conditions de prise en charge et le suivi de l’ancien numéro 10, le praticien a apporté des précisions édifiantes sur les défaillances constatées.

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Le docteur Di Niro a affirmé avec fermeté devant le tribunal que l’état de santé de Diego Maradona nécessitait un encadrement médical renforcé et une prise en charge hospitalière stricte. Ses déclarations à la barre sont venues étayer la thèse de l’accusation, selon laquelle les personnes responsables de sa santé ont fait preuve d’une passivité criminelle face à des symptômes qui auraient dû déclencher une intervention médicale immédiate.

Huit professionnels de santé dans le collimateur de la justice

Ce procès au retentissement international vise huit professionnels de la santé, parmi lesquels figurent:

Un neurochirurgien (Leopoldo Luque, le médecin de confiance de Maradona).

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Une psychiatre (Agustina Cosachov).

Un psychologue (Carlos Díaz).

Un médecin clinicien (Pedro Pablo Di Spagna).

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Une coordinatrice médicale (Nancy Forlini).

Un coordinateur infirmier (Mariano Perroni).

Un infirmier (Ricardo Almirón).

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Tous sont poursuivis pour « homicide simple avec dol éventuel », une qualification pénale prévoyant des peines pouvant aller de 8 à 25 ans de prison en droit argentin. Cette incrimination traduit l’idée que les accusés, tout en ayant conscience du risque mortel encouru par leur patient, ont fait le choix de ne pas agir pour l’éviter.

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Pour le peuple argentin et les passionnés de football à travers le monde, ces révélations ravivent la douleur d’une disparition traumatisante. L’idée que le génie argentin aurait pu être sauvé si son équipe médicale avait simplement écouté les alertes des spécialistes suscite une vague d’indignation massive et un regret immense.

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Alors que les audiences se poursuivent à San Isidro, la justice argentine fait face à une responsabilité historique : déterminer si la mort de la plus grande légende du football relève d’une fatalité médicale ou d’un abandon criminel masqué par l’incompétence.