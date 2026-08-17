FC Nantes : La tension monte à Nantes, une grosse annonce tombe !  

Deux matchs, deux défaites. Le FC Nantes touche le fond de la Ligue 2 et s’enfonce dans la crise. En coulisses, les Kita piquent une colère noire.

FC Nantes : C’est la crise à Nantes, les Kita en colère !

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Le FC Nantes s’enfonce déjà dans la crise. Après deux journées de Ligue 2, les Canaris ont subi deux défaites et occupent la dernière place du classement. Dans ce contexte très tendu, une autre information fait parler : Waldemar et Franck Kita seraient devenus beaucoup plus discrets en interne.

Le début de saison est loin de répondre aux attentes nantaises. Battu par le Red Star puis par Laval, le FC Nantes n’a toujours pas pris le moindre point. Une situation qui fragilise Michel Der Zakarian. Selon Emmanuel Merceron, le technicien serait même déjà en grand danger. Il relaie notamment une information de Ouest-France selon laquelle le poste de Der Zakarian est déjà très menacé et que les Kita ont disparu.

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Cette absence supposée des dirigeants intervient au pire moment. Alors que les résultats inquiètent, Philippe Mao se retrouverait davantage seul pour gérer les difficultés sportives du club. Waldemar et Franck Kita seraient, eux, beaucoup moins présents dans le quotidien de l’équipe. Le contexte devient donc tendu.

Avec seulement deux journées disputées, le FC Nantes doit déjà gérer une crise sportive. Les Canaris n’ont désormais plus le droit à l’erreur. Le prochain match contre Rodez sera scruté de près, notamment pour l’avenir de Michel Der Zakarian.

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Un nouveau revers pourrait renforcer la pression sur l’entraîneur et pousser la direction à réagir rapidement. Pour le FC Nantes, l’objectif est de stopper cette spirale négative avant qu’elle ne prenne une autre dimension. Le club voulait repartir sur de nouvelles bases en Ligue 2. Pour l’instant, c’est tout l’inverse qui se produit. Et après deux journées, la Maison Jaune se retrouve déjà au bord de la crise.