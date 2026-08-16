Coup de Tonnerre à Nantes : Der Zakarian viré, Kombouaré revient

Après seulement deux journées de championnat en Ligue 2, le FC Nantes songerait déjà à licencier Michel Der Zakarian pour rappeler Antoine Kombouaré sur le blanc des Canaris.

Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian déjà sous pression

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Deux journées auront suffi à fragiliser la position de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes. Après des défaites consécutives face au Red Star (0-1) et au Stade Lavallois (1-2), les Nantais sont bons derniers de Ligue 2. Et selon les informations de Foot Mercato, Waldemar Kita et la direction nantaise seraient déjà en pleine réflexion sur l’avenir de leur entraîneur.

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Au-delà des résultats, c’est surtout le contenu proposé qui inquiète en interne. Face à Laval, l’équipe nantaise a encore affiché un visage inquiétant avec de grosses lacunes collectives et des erreurs individuelles qui ont directement été sanctionnées par des buts.

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Michel Der Zakarian a lui-même regretté « une erreur monumentale » ayant condamné son équipe dans les dernières minutes. Et la situation pourrait déjà avoir des conséquences pour le coach de 63 ans.

Les Kita pensent encore à Antoine Kombouaré

Le journaliste Santi Aouna indique que le FC Nantes garderait en ligne de mire un certain Antoine Kombouaré. « Selon nos informations, la direction nantaise envisage de se séparer de Michel Der Zakarian s’il y a la possibilité de faire venir un ancien bien connu de la maison : Antoine Kombouaré », rapporte le spécialiste mercato, avant d’ajouter : « toujours selon nos informations, Nantes aimerait ainsi mettre fin à l’aventure de Michel Der Zakarian si Antoine Kombouaré accepte de revenir sur le banc. »

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Libre de tout engagement depuis son départ du Paris FC, le Kanak constitue une piste exploitable en cas de répétition des mauvais résultats au FC Nantes. Il connaît bien la maison après deux passages entre 2021 et 2023, puis en 2024-2025.

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Un retour dépendrait toutefois de sa volonté, le technicien privilégiant actuellement une période de repos.