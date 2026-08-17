Mercato OM : Ça chauffe entre Marseille et le Paris FC !

Les dirigeants de l’OM provoquent la colère du Paris FC. Ils foncent sur Ilan Kebbal pour ce mercato estival.

Mercato : L’OM cible Ilan Kebbal, tension avec le Paris FC

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À quelques semaines de la fermeture du mercato estival, l’OM s’active pour se renforcer. Le club phocéen cible Ilan Kebbal, l’ailier international algérien du Paris FC. Né à Marseille, le joueur de 28 ans plaît aux dirigeants olympiens, et l’intérêt s’avère réciproque.

Sous contrat jusqu’en 2026 et estimé à 12 millions d’euros, le crack parisien aurait donné son feu vert pour poser ses valises à Marseille et vivre l’ambiance au Vélodrome. Mais le Paris FC bloque toute discussion.

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Son directeur sportif, Marco Neppe, a posé un veto catégorique à son départ. « Les choses sont très claires concernant Ilan Kebbal, Mbow et Camara. Ils le savent, le club tient énormément à eux et ils n’ont jamais exprimé un quelconque désir de partir. Ils ne partiront pas cet été. Nous avons la volonté de continuer à grandir ensemble. », a-t-il dit.

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Cette déclaration annonce des négociations très tendues si Marseille passe à l’action. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard pourraient toutefois dégainer une offre pour le joueur. Après plusieurs ventes, l’OM devrait disposer de moyens pour agir. Le club phocéen cherchera alors à renforcer son effectif sans dépasser ses limites financières.