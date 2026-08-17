OL : Un premier forfait déclaré à Lyon contre Fenerbahçe

Un attaquant de l’OL est déjà déclaré forfait pour le match aller contre Fenerbahçe, mardi à Istanbul, en barrages de Ligue des champions.

OL : Attendu à l’entraînement jeudi, Pavel Šulc indisponible face au « Fener »

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À la veille du match de l’OL face à Fenerbahçe, L’Équipe annonce l’indisponibilité de Pavel Šulc. Blessé pendant la préparation estivale et absent lors de la double confrontation avec le Sparta Prague, au 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions, il n’est toujours pas remis.

L’attaquant touché au genou et ne pourra pas tenir sa place, alors que Paulo Fonseca avait annoncé, la semaine dernière, qu’il « retrouvera le groupe prochainement ». Sur le sujet, le quotidien sportif croit savoir qu’il devrait rejoindre l’entraînement collectif jeudi prochain, pour préparer le match contre Toulouse FC, comptant pour la première journée de Ligue 1, le samedi 22 août (20h45).

Olympique Lyonnais : Fonseca compte sur Šulc pour cette saison

Auteur de 14 buts et 7 passes décisives avec l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Pavel Šulc s’est imposé dans l’équipe de Paulo Fonseca. Ce dernier compte sur lui pour le nouvel exercice, malgré la rumeur sur un possible transfert de l’international Tchèque (24 sélections) cet été.

En plus de Pavel Šulc, Khalis Merah est également indisponible. Blessé en fin de saison dernière, il est toujours à l’infirmerie. Le média olympique-et-lyonnais a confirmé son absence à la séance d’entraînement de ce lundi matin.

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En revanche, les deux dernières recrues en date de l’OL : Felix Bacher et Zachary Athekame, étaient présents. Ils postulent pour le groupe contre le « Fener », en Turquie. Idem pour Mads Bidstrup (de retour de blessure) et Nicolas Tagliafico (de retour de suspension).