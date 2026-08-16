Mercato OL : L’AS Rome arrive avec 40M€ pour Malick Fofana !

À deux ans de la fin de son contrat, Malick Fofana pourrait quitter les rangs de l’OL lors de ce mercato estival. Courtisan de longue date de l’ailier belge, l’AS Rome aurait lancé une offensive d’envergure ce dimanche pour le recruter.

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En quête d’un renfort sur les ailes, l’AS Rome est passé aux choses sérieuses ce dimanche dans le dossier Malick Fofana. Après plusieurs jours d’incertitude, le club italien aurait posé un gros chèque de 40 millions d’euros sur la table des négociations avec l’Olympique Lyonnais pour recruter le joueur de 21 ans, selon les informations de Nicolo Schira. Le profil du jeune international belge plait beaucoup aux dirigeants romains qui souhaiteraient désormais boucler sa signature.

Les Gones vont devoir se décider rapidement concernant cette proposition du club italien, alors que l’entraîneur Paulo Fonseca compte sur Malick Fofana pour le barrage aller de la Ligue des Champions contre Fenerbahçe ce mardi. Mais les enchères pourraient grimper dans ce dossier.

D’après le journaliste italien, Galatasaray, qui voit que Fenerbahçe, Besiktas et Trabzonspor se renforcent de manière spectaculaire, aurait approché la direction lyonnaise et le clan Fofana pour décliner son intérêt. La formation turque lui offrirait même un salaire nettement supérieur à ce que lui propose la Roma. Cependant, Galatasaray n’aurait pas encore formulé d’offre concrète à Lyon. Conscient du possible départ du joueur, l’OL s’activerait déjà en coulisses pour sa succession.

L’OL suit Min-Su Kim

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En effet, selon le journaliste Rudy Galetti, l’Olympique Lyonnais aurait pris des renseignements sur Min-Su Kim. De retour de prêt au FC Andorra, l’ailier sud-coréen est sous contrat avec le Gérone jusqu’en juin 2027.

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Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans possède un profil qui correspond à ce que cherche l’OL cet été : un jeune joueur déjà confronté au football professionnel, mais encore accessible et susceptible de progresser rapidement. Même si Min-Su Kim ne présenterait pas les mêmes garanties que Malick Fofana.

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La concurrence s’annonce rude puisque l’Ajax Amsterdam, les Rangers et Fenerbahçe se seraient aussi renseignés pour un transfert. Pour le moment, le club français n’a pas encore formulé d’offre dans ce dossier.