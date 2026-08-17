Mercato OL :Un nouvel indice tombe sur l’avenir d’un taulier

Un message fort est tombé pour un joueur de l’OL, ce lundi, à la veille du match contre Fenerbahçe en barrages de Ligue des Champions.

Fenerbahçe – OL : Bacher, Athekame et Bidstrup dans le groupe, Tagliafico absent

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Le groupe de l’OL face à Fenerbahçe est dévoilé. Blessé et absent contre le Sparta Prague au 3e tour des qualifications, Mads Bidstrup fait sa première apparition dans l’équipe de Paulo Fonseca. Il a fait le déplacement de Lyon en Turquie.

Les deux dernières recrues en date du club rhodanien : Felix Bacher et Zachary Athekame sont aussi convoqués pour affronter le « Fener », mardi (21 h), au Sükrü Saraçoglu à Istanbul. Ils ont été ajoutés sur la liste enregistrée à l’UEFA, pour disputer les barrages de la C1.

Pavel Sulc y est également inscrit, mais il est forfait pour le match contre le club turc. Il se remet d’une blessure contractée pendant la préparation estivale. Son retour à l’entraînement collectif est annoncé pour le jeudi prochain.

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La surprise dans le groupe de Paulo Fonseca, c’est l’absence de Nicolas Tagliafico. Suspendu contre le Sparta à Prague à l’aller, il avait ensuite manqué le match retour. Selon l’explication de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, l’international Argentin (83 sélections) n’était pas encore prêt physiquement, en raison de son retour tardif de la Coupe du monde 2026 où il est allé jusqu’en finale avec l’Albiceleste.

Nicolas Tagliafico victime des choix de Fonseca, son départ se profile

Cependant, cette nouvelle absence laisse penser qu’il est victime du choix de Paulo Fonseca. Avec le recrutement de Mohamed Ouédrago, le défenseur latéral gauche de 34 ans (bientôt) semble rétrogradé à la 3e place dans la hiérarchie.

Pour rappel, la recrue débarquée d’Altach (Autriche) était titulaire à Prague. Lors du match retour à Lyon, c’est Abner Vinicius qui avait été préféré. Le Burkinabé et le Brésilien sont encore convoqués contre Fenerbahçe. Entré dans sa dernière année de contrat à l’OL, Nicolas Tagliafico se rapproche évidemment de la porte de sortie.

Ces dernières semaines, il fait l’objet d’un intérêt du Deportivo La Corogne. Outre le club promu en Liga espagnole, Nottingham Forest et de l’Olympiakos ont coché le nom du numéro 3 des Gones sur leurs tablettes.

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