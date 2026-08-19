Mercato PSG : Encore une énorme surprise en attaque ?

‎‎Le PSG pourrait encore agiter le mercato dans le secteur offensif, alors que le club parisien garde plusieurs options ouvertes. Une piste déjà connue de Luis Campos serait notamment revenue sur la table, mais son arrivée reste suspendue à un élément déterminant.

‎Mercato PSG : Campos rallume une piste qui n’était pas éteinte‎

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‎Le PSG aurait repris contact avec Folarin Balogun afin de prendre la température autour de l’attaquant de l’AS Monaco. D’après PSG Inside Actus, compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain et notamment du mercato, la direction parisienne apprécie toujours le profil de l’international américain. Le club aurait donc décidé de sonder à nouveau son entourage à l’approche de la fin du marché.

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‎‎Cette offensive demeure toutefois prudente. Paris ne semble pas vouloir précipiter les choses et plusieurs conditions devront être réunies avant d’imaginer une véritable avancée. L’intérêt existe, mais entre une prise de renseignements et une signature, le chemin peut encore être long. Très long.

‎Un départ pourrait ouvrir une porte inattendue

‎‎La principale inconnue concerne l’effectif actuel. Selon PSG Inside Actus, une arrivée de Balogun pourrait notamment devenir envisageable si un joueur offensif quittait le Paris Saint-Germain dans les derniers jours du mercato. Autrement dit, le dossier dépendrait d’abord d’un mouvement sortant.‎

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‎Cette situation explique pourquoi Paris continue parallèlement d’étudier d’autres profils. La direction ne veut manifestement pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et avec un marché capable de basculer en quelques heures, le scénario peut encore évoluer rapidement.

‎‎Balogun, le pari qui pourrait tout changer

‎‎Si la porte venait réellement à s’ouvrir, Folarin Balogun offrirait une solution supplémentaire au secteur offensif parisien. Son expérience de la Ligue 1 et sa connaissance de l’environnement monégasque constitueraient des atouts intéressants pour une équipe qui vise encore plus haut.

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‎‎Mais l’hypothèse reste conditionnelle. Le Paris Saint-Germain devra d’abord régler ses propres équilibres avant de pouvoir passer à l’action. Pour l’instant, il s’agit donc davantage d’une piste sérieuse que d’un transfert imminent.

‎Le vrai suspense est ailleurs

‎‎Cette information mérite surtout d’être surveillée pour une raison : elle révèle que le PSG n’a pas complètement fermé la porte à un renfort offensif supplémentaire. Le retour de Balogun dans les discussions montre que Paris garde plusieurs cartouches pour terminer son mercato.

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‎Le départ éventuel d’un attaquant sera le véritable déclencheur. Si une place se libère, le dossier Balogun pourrait soudainement prendre une autre dimension. Et dans les dernières heures du mercato, les surprises ne demandent parfois qu’une petite étincelle pour devenir réalité.