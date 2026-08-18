Mercato : Le PSG tient «l’un des meilleurs joueurs du monde»

En recrutant Désiré Doué au Stade Rennais il y a deux ans, le PSG s’est attaché les services d’un futur crack. L’attaquant de 21 ans est déjà pressenti pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète.

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Le PSG a terminé sa première semaine de la saison 2026-2027 avec un sacre en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa et une défaite contre le RC Lens lors du Trophée des Champions. Deux affiches au cours desquelles un joueur de Luis Enrique s’est particulièrement mis en lumière : Désiré Doué, comme l’a souligné l’After Foot sur RMC lundi, qui espère que le milieu offensif français sera encore plus influent au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain.

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« Pour moi, Désiré Doué a été le meilleur joueur de la semaine, autant face à Aston Villa que face à Lens, car lorsqu’il a fallu se révolter, la plupart des occasions naissaient de ses initiatives individuelles », a jugé Elton Mokolo, avant d’évoquer la saison à venir.

« C’est pour ça que je pense qu’un Désiré Doué est amené à avoir beaucoup plus d’influence sur la saison 2026-2027. Il grandit, c’est sa troisième saison et il a encore beaucoup à apporter. Jusque-là, il a réussi à se rendre utile et important à se rendre dans son rôle d’ailier droit, mais je pense qu’en termes de zones, il peut être un joueur qui peut être encore plus important », a ajouté le consultant sportif.

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Un point de vue entièrement partagé par Maxime Chanot, qui voit même le natif d’Angers devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. « J’aime son évolution et sa mentalité. Avoir signé au PSG et être entraîné par Luis Enrique, je pense que c’était la meilleure chose possible pour lui. En un contre un, il est exceptionnel, c’est peut-être le meilleur dribbleur du championnat de France », a confié le consultant de l’After Foot.

« Ça peut être frustrant, mais s’il arrive à purifier son jeu, ça va devenir l’un des meilleurs joueurs du monde – et il n’en est déjà pas loin », a ajouté Chanot.

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