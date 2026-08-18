PSG : Liverpool a trouvé l’argent pour Barcola, accord imminent

Désireux de recruter Bradley Barcola sur ce mercato estival, Liverpool cherche les solutions pour convaincre le PSG de le laisser partir. Et ce dossier pourrait connaître son dénouement dans les jours à venir.

Mercato PSG : Accord entre Barcola et Liverpool

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D’après les informations de RMC Sport, Bradley Barcola a trouvé un accord contractuel avec Liverpool sur la base d’un engagement de cinq ans, soit jusqu’en 2031. Soucieux d’avoir plus de responsabilités sur le terrain, l’ancien joueur de Lyon souhaite rejoindre les Reds pour devenir le successeur de Mohamed Salah.

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Écarté lors de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa et lors du Trophée des Champions face au RC Lens, Barcola a refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2028, et semble bien décidé à quitter le PSG cet été. Une nouvelle offre du club anglais est attendue cette semaine. D’autant que Liverpool pourrait enregistrer deux grosses ventes.

Gakpo et Jones pour débloquer le transfert de Barcola

Comme l’indique Caught Offside, le Champion de Premier League en titre doit d’abord finaliser deux dossiers majeurs internes avant d’accélérer les négociations avec le Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. Les pensionnaires d’Anfield seraient notamment proches de trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de Curtis Jones.

Une opération qui devrait 35 millions d’euros dans les caisses du club entraîné par Andoni Iraola. Mais le plus gros coup concerne la probable signature de Cody Gakpo à Tottenham. Pour boucler le deal, Liverpool réclame au moins 80 millions d’euros. Au total, les dirigeants de Liverpool viseraient 120 millions d’euros dans deux ventes. Cet argent devrait ensuite être réinvesti pour augmenter l’offre et se rapprocher des 150 millions d’euros attendus à Paris pour Barcola.

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« Liverpool souhaite finaliser prochainement le transfert de Bradley Barcola et les discussions se poursuivent », assure le média spécialisé The Anfield Buzz. En tout cas, Liverpool s’active pour conclure un dossier qui n’a que trop duré.