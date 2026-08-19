Mercato PSG : Le futur 9 des Bleus au Paris SG pour 10M€ ?

‎Le PSG pourrait encore frapper fort sur le mercato des jeunes talents avec une piste aussi ambitieuse qu’intrigante. À seulement 16 ans, Laciné Megnan-Pavé, grand espoir de Montpellier et capitaine des U16 français, attire déjà les convoitises du club parisien.

‎‎Mercato PSG : Paris prépare déjà le prochain grand coup

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‎‎Le PSG aurait avancé ses pions pour Laciné Megnan-Pavé, jeune attaquant de Montpellier considéré comme l’une des révélations les plus prometteuses de sa génération. D’après Foot Mercato, un accord aurait même été trouvé autour d’un contrat de cinq saisons.

Le montant de l’opération pourrait dépasser les 10 millions d’euros. Pour un joueur qui vient à peine de souffler sa seizième bougie, la somme donne forcément le vertige. ‎‎Le profil du Montpelliérain explique toutefois cet intérêt. Formé au MHSC, le jeune avant-centre a déjà goûté au football professionnel et inscrit son premier but en Ligue 2 face à Dijon.

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Sa précocité, son efficacité et son potentiel correspondent parfaitement à la politique menée par le PSG, qui cherche désormais à identifier très tôt les futurs talents français. Paris ne regarde donc pas seulement le joueur qu’il est aujourd’hui, mais surtout celui qu’il pourrait devenir demain.

‎‎Des observateurs déjà sous le charme

‎‎Les performances de Megnan-Pavé commencent également à provoquer des réactions enthousiastes dans le monde du football. Après l’avoir vu à l’œuvre, Oswald Tanchot, entraîneur de Nancy, n’a pas caché son admiration. « On a peut-être vu un futur très grand joueur ce soir », a notamment lancé le technicien, impressionné par la maturité affichée par le jeune Montpelliérain.

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‎‎Le président du MHSC, Laurent Nicollin, se montre lui aussi particulièrement élogieux. « C’est le meilleur joueur de sa génération, le capitaine de l’équipe de France U16 », a-t-il affirmé. Le dirigeant a également expliqué que son joueur était suivi depuis plusieurs années et qu’il ne resterait probablement pas éternellement dans l’Hérault. Des propos qui donnent une autre dimension aux ambitions parisiennes.

‎Le futur numéro 9 des Bleus se dessine-t-il déjà ?

‎‎Avec l’équipe de France U16, Megnan-Pavé possède déjà une responsabilité particulière puisqu’il en porte le brassard. Ses quatre buts en sept sélections témoignent également d’une certaine efficacité, tandis que son évolution progressive nourrit les espoirs autour de lui. Le chemin est encore long, évidemment. À 16 ans, aucune carrière ne peut être écrite à l’encre indélébile.

‎‎Mais une arrivée au Paris SG pourrait accélérer considérablement son développement. Dans un environnement habitué à accompagner les jeunes talents, l’attaquant pourrait bénéficier d’infrastructures, d’un encadrement et d’une concurrence de très haut niveau. Reste à savoir si Paris lui offrira suffisamment de temps pour grandir sans brûler les étapes. Car dans le football, même les pépites les plus brillantes ont besoin de patience.

‎Paris doit-il vraiment miser 10 millions sur cette pépite ?

‎‎Cette opération aurait du sens si le PSG l’inscrit dans une véritable stratégie de formation et non dans une simple course au prochain phénomène. Dépenser plus de 10 millions d’euros sur un joueur de 16 ans comporte une part de risque évidente, mais le potentiel de Megnan-Pavé semble suffisamment sérieux pour justifier une telle offensive.

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‎‎Le plus intéressant reste finalement le timing. Paris pourrait sécuriser très tôt l’un des talents français les plus surveillés du moment, alors que plusieurs grands clubs européens auraient déjà un œil sur lui. Si le jeune attaquant confirme les promesses entrevues à Montpellier et avec les Bleuets, le PSG pourrait avoir réalisé un joli coup. Et dans quelques années, cette somme de 10 millions d’euros pourrait alors sembler bien dérisoire.