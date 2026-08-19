Bayern Munich : Urgent ! Le verdict tombe pour Jamal Musiala

Jamal Musiala a de nouveau été victime d’un malaise hier, en fin d’après-midi, face à Heidenheim en match amical. L’international allemand s’était déjà effondré en plein match trois jours auparavant contre Leipzig.

Jamal Musiala : l’état de santé de l’Allemand inquiète de nouveau

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Le monde du football a de nouveau retenu son souffle. Hier, lors du match amical opposant le Bayern Munich à Heidenheim (4-2), le numéro 10 du Bayern, Jamal Musiala, a une nouvelle fois été victime d’un malaise quelques minutes après son entrée en jeu.

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Après avoir joué un peu plus d’un quart d’heure avant son premier malaise survenu face à Leipzig à l’Allianz Arena (3-1), l’international allemand n’a cette fois-ci tenu que huit minutes sur le terrain avant de s’effondrer en plein cœur du jeu. Encerclé par l’ensemble de ses coéquipiers, Musiala a pu se relever et marcher en compagnie du staff médical munichois pour céder sa place au jeune Cassiano Kiala.

Une situation exceptionnelle qui suscite une vive inquiétude quant à l’état de santé du milieu offensif bavarois. Quelques heures après la rencontre, Jamal Musiala a tenu à rassurer ses fans sur sa situation.

Jamal Musiala : « un dysfonctionnement neurologique »

Quelques heures seulement après son second malaise, l’international allemand s’est exprimé dans la soirée, dans un long post Instagram, pour rassurer et donner plus d’informations sur son état de santé.

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« Je comprends que beaucoup d’entre vous se fassent du souci. Aujourd’hui, je souhaite vous rassurer et vous expliquer la situation : on a diagnostiqué chez moi des absences de courte durée, qui surviennent temporairement, mais qui se traitent bien. Elles sont dues à un dysfonctionnement neurologique », confie-t-il après avoir passé des examens à la suite des deux malaises successifs.

L’ancien milieu de Chelsea assure prendre ses responsabilités face à cette révélation qui ne changera en aucun cas son quotidien : « En étroite concertation avec les spécialistes et grâce à des échanges réguliers avec eux, il a été de mon propre souhait de relever ce défi et de continuer, avec l’autorisation des neurologues, à me consacrer à ce qui m’aide le plus dans mon rétablissement : simplement vivre mon quotidien et poursuivre ma passion pour le football. J’en assume pleinement la responsabilité », affirme-t-il avec franchise.

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Le jeune milieu de 23 ans se veut rassurant et confiant quant à la suite de sa carrière : « Dans l’ensemble, j’ai un très bon sentiment et je suis sur la bonne voie. Ce qui m’aide le plus dans cette démarche, c’est de continuer à remporter des victoires et des titres avec mon équipe et grâce à votre formidable soutien », conclut-il avec optimisme.

Saison en suspens pour Jamal Musiala ?

Après avoir vécu une saison 2025-2026 tronquée par les blessures à répétition, le jeune Allemand, joueur clé du projet Kompany, espérait vivre une saison plus tranquille, loin des soucis physiques et médicaux. En effet, l’Allemand n’a disputé que 24 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot bavarois la saison dernière. Le natif de Stuttgart n’a inscrit que cinq buts et délivré six passes décisives, des statistiques bien loin de ses standards habituels.

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Alors que le début de saison approche à grands pas, l’incertitude quant à l’état de forme de Musiala laisse planer le doute sur sa participation samedi soir en Supercoupe d’Allemagne à Stuttgart. Interrogé après la rencontre, le directeur sportif, Max Eberl, a toutefois confirmé que le club était parfaitement « conscient » de la situation du joueur.

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Cette révélation sur son état de santé pourrait laisser présager une saison difficile pour celui qui recherchait de la continuité cette année.

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L’annonce de Musiala sur son état de santé rassure quant à sa détermination et son envie de reprendre la compétition le plus rapidement possible. Même si le joueur se veut optimiste, l’apparition de ce trouble neurologique pourrait compliquer le début de saison du milieu offensif bavarois. Un premier élément de réponse interviendra dès samedi, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Allemagne face à Stuttgart, afin de savoir si Musiala sera suffisamment apte pour tenir sa place.