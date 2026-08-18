Mercato FC Nantes : Der Zakarian en danger, un coach répond aux Kita  

Antoine Kombouaré refuse de revenir sur le banc du FC Nantes pour l’instant. Les dirigeants nantais doivent chercher ailleurs s’ils changent d’entraîneur.

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Le FC Nantes cherche-t-il déjà une solution en cas de changement d’entraîneur ? Le nom d’un nouveau coach circule déjà à La Beaujoire. Il s’agit d’Antoine Kombouaré. Mais malgré son histoire avec les Canaris, le technicien kanak ne se prépare pas à reprendre le banc nantais.

Selon les indiscrétions, un retour n’est donc pas possible maintenant. Après une saison intense avec le Paris FC, Kombouaré souhaite d’abord profiter d’une période de repos avant de se pencher sur la suite de sa carrière. Même si le FC Nantes reste un club qu’il connaît parfaitement, il ne cherche donc pas à revenir aux commandes.

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Autre point important : Antoine Kombouaré ne souhaite pas précipiter le départ de Michel Der Zakarian. Le technicien est toujours en poste, au moins jusqu’au prochain rendez-vous face à Rodez. Un changement sur le banc n’est donc pas encore acté. Kombouaré connaît les dirigeants nantais, l’environnement du club et les exigences liées au FC Nantes. Pour autant, il ne se positionne pas pour récupérer le poste.

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Après son excellent passage au Paris FC, le technicien ne semble pas attiré par l’idée de repartir sur un projet en Ligue 2. Il pourrait donc attendre une opportunité plus conforme à ses ambitions. Il ne faut toutefois pas fermer définitivement la porte. Antoine Kombouaré a déjà effectué plusieurs passages sur le banc nantais. Son attachement au club et sa connaissance de son fonctionnement rendent toujours un retour envisageable.