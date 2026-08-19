Mercato FC Nantes : Kita prépare un double coup, c’est du lourd !   

Face aux doutes nés de son début de saison, le FC Nantes réagit. Les dirigeants nantais accélèrent pour l’arrivée d’un latéral gauche et d’une gâchette offensive.

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Le FC Nantes pourrait bientôt passer à l’action pour renforcer son côté gauche et sa ligne offensive. Les dirigeants nantais prévoient d’accélérer dans les prochains jours afin de recruter un nouveau latéral gauche et un détonateur offensif.

Le début de saison a en effet mis en évidence plusieurs besoins dans l’effectif. Et le poste de latéral gauche est désormais considéré comme l’un des principaux chantiers du mercato. Le FC Nantes veut donc apporter une solution supplémentaire à Michel Der Zakarian.

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Plusieurs pistes sont étudiées en coulisses. Parmi elles, une ancienne option pourrait même refaire surface. Le nom de Yanis Zouaoui n’est pas totalement sorti des radars nantais. Le solide roc du Havre avait déjà été ciblé par le FC Nantes au début du mercato, mais les discussions n’avaient finalement pas permis d’aboutir à un accord.

La situation pourrait toutefois évoluer. Zouaoui est toujours lié au HAC jusqu’en 2027 et pourrait de nouveau intéresser les Canaris. Le latéral avait aussi été associé à Montpellier ces dernières semaines. Le MHSC l’avait inscrit sur sa liste de recrues potentielles avant de finalement ne pas donner suite. Cela pourrait laisser une ouverture au FC Nantes.

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Le chantier nantais ne se limite pas au poste de latéral gauche. En attaque, les dirigeants poursuivent également leurs recherches. Les Kita lorgnent un buteur en Ligue 1. L’identité n’est pas encore dévoilée. Et l’urgence est désormais réelle. Michel Der Zakarian devra rapidement trouver des solutions, alors que le FC Nantes affrontera Rodez ce week-end avec une pression déjà importante sur ses épaules.