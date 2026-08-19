Mercato OL : Encore deux recrues attendues en renfort à Lyon

Le mercato de l’OL restera ouvert jusqu’au 1er septembre. En fonction des départs, deux joueurs pourraient encore arriver en renfort à Lyon.

Mercato : Fofana en instance de transfert, des indésirables sur le départ

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L’OL n’a pas bouclé son mercato estival comme l’a annoncé Matthieu Louis-Jean, le Directeur sportif. Dans le sens des départs, Malick Fofana se dirige vers l’AS Rome. Le club transalpin a fait une offre et attend la réponse de son homologue rhodanien.

Elle devrait tomber probablement après le décisif match retour des barrages de Ligue des Champions contre Fenerbahçe. Des joueurs indésirables, dont Duje Caleta-Car, Paul Akouokou ou encore Mahamadou Diawara sont aussi sur le départ.

Un ailier et un milieu pourraient arriver en renfort à Lyon

Si ces départs sont actés dans les prochains jours, l’Olympique Lyonnais activera les pistes déjà identifiées par anticipation, pour se renforcer. Cela devrait se faire avant la clôture du marché des transferts dans une douzaine de jours.

Selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, sur X, Lyon espère recruter encore deux nouveaux joueurs. La priorité étant de compenser le probable départ de Malick Fofana et de trouver un milieu de terrain, précisément un profil défensif.

Oui l'OL va peut-être chercher un ailier après le départ de Fofana + pas satisfait de Duranville. + un 6 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2026

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Pour rappel, sept joueurs ont renforcé l’OL cet été, en plus de Noham Kamara, dont l’option d’achat a été levée à l’issue de son prêt du PSG. Ce sont : Mads Bidstrup, Julien Duranville, Kaïl Boudache, Mohamadi Ouédraogo, Loïs Openda, Felix Bacher et Zachary Athekame.