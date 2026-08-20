PSG-Stade Rennais : Paris enregistre déjà un énorme forfait

‎‎Le PSG devra composer sans l’un de ses cadres défensifs pour le choc face au Stade Rennais, dès la première journée de Ligue 1. La décision de la commission de discipline vient compliquer les plans de Luis Enrique et ouvre déjà une zone d’incertitude dans le couloir gauche parisien.

‎PSG-Stade Rennais : Pas de Nuno Mendes pour le choc

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‎‎Le PSG connaît déjà un sérieux contretemps avant de retrouver la Ligue 1. Expulsé lors du Trophée des champions face au RC Lens, Nuno Mendes a écopé de trois matchs de suspension ferme. La décision a été rendue par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui prive ainsi Luis Enrique de son latéral gauche pour les trois premières journées du championnat.

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‎‎Le Portugais ne pourra donc pas participer au rendez-vous contre le Stade Rennais. Il manquera également les rencontres suivantes face à Lille et Monaco. Pour le PSG, cette absence tombe au plus mauvais moment. Le calendrier ne laisse aucun répit et chaque détail peut déjà peser lourd dans la course au titre.

‎Luis Enrique doit déjà sortir son plan B

‎‎Face à cette situation, Luis Enrique va devoir trancher rapidement. Le technicien espagnol dispose notamment de Lucas Hernandez et Lucas Digne pour occuper le côté gauche, mais cette solution ne présente pas exactement les mêmes garanties offensives que Nuno Mendes, particulièrement précieux par sa vitesse et sa capacité à se projeter.

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‎‎Le PSG pourrait aussi être tenté de modifier légèrement son organisation afin de protéger ce secteur. Une chose est certaine : l’absence de Mendes oblige l’entraîneur parisien à revoir ses plans. Le football adore les certitudes, puis prend un malin plaisir à les faire disparaître quelques jours avant le coup d’envoi.

‎‎Un premier choc qui pourrait peser lourd

‎Pour le Paris SG, cette suspension signifie surtout qu’un titulaire majeur manquera immédiatement trois rendez-vous de Ligue 1. Le déplacement ou match face au Stade Rennais constitue donc un premier test pour la profondeur de l’effectif parisien, notamment dans une zone où les automatismes comptent énormément.

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‎‎La sanction intervient après le carton rouge reçu contre Lens à la suite d’un geste dangereux sur Kyllian Antonio. La LFP a finalement retenu trois rencontres de suspension ferme. Le PSG devra désormais avancer sans son Portugais et éviter que cette absence ne devienne le premier grain de sable de sa saison.

‎‎Le Paris SG peut-il encaisser ce premier coup dur ?

‎Le PSG possède suffisamment de ressources pour absorber une absence de cette importance. L’effectif parisien reste suffisamment riche pour permettre à Luis Enrique de trouver une alternative crédible, même si remplacer Nuno Mendes poste pour poste n’est pas une opération anodine.

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‎‎Le véritable enjeu sera surtout collectif. Si le PSG maîtrise rapidement son nouveau dispositif, cette suspension restera un simple épisode disciplinaire. Dans le cas contraire, le Stade Rennais pourrait profiter de cette petite fissure pour frapper là où Paris ne l’attend pas.