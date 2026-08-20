PSG-Stade Rennais : Ce détail qui fait les affaires du SRFC

Le PSG et le Stade Rennais se retrouvent au cœur d’une situation pour le moins inattendue après la modification du lieu de leur première journée de Ligue 1. Alors que le rendez-vous aura finalement lieu au Roazhon Park, le club breton entend défendre ses intérêts et pourrait bénéficier d’un détail réglementaire particulièrement intéressant.

‎‎PSG-Stade Rennais :‎ Une première manche à Rennes qui bouscule tout

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‎‎Le PSG devait recevoir le Stade Rennais au Parc des Princes pour lancer sa saison. Mais l’état de la pelouse parisienne a contraint la Ligue à revoir ses plans, avec une conséquence spectaculaire : la rencontre estampillée PSG-Rennes se disputera finalement en Bretagne.

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Pour le club rennais, cette décision ne constitue toutefois pas une simple formalité logistique. ‎Car le Stade Rennais ne souhaite pas que ce changement transforme son avantage apparent en véritable préjudice. La direction bretonne considère notamment les conséquences pour ses supporters, ses partenaires et sa billetterie.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, la commission des compétitions n’aurait pas officiellement validé une inversion classique des rencontres aller et retour. Et c’est précisément là que le dossier devient particulièrement intéressant.

‎‎Le règlement de la LFP ouvre une porte inattendue

‎‎Le Stade Rennais n’a aucunement l’intention de faire des faveurs au Paris SG et compte bien faire jouer la manche retour aussi à domicile. Une position qui s’appuie sur l’article 501 du règlement administratif de la LFP. Celui-ci prévoit précisément le cas où une rencontre ne peut pas se dérouler dans le stade initialement prévu.

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‎‎« Dans l’hypothèse où le match ne peut se dérouler sur un stade de repli, la Commission des compétitions a la faculté de procéder à l’inversion du match qui aura donc lieu chez l’équipe visiteuse. Cette inversion n’aura aucune incidence sur la suite du calendrier », prévoit le règlement. Ce qui fait bien les affaires du Stade Rennais.

🚨🚨 LE RÈGLEMENT EST TRÈS CLAIR ET DONNE RAISON À RENNES : en regardant la situation, les Rennais sont DANS LEUR DROIT de demander de jouer le PSG deux fois à domicile !!! 🏟️❤️🖤



📝 Article 501 du règlement administratif de la LFP :



« 𝘋𝘢𝘯𝘴 𝘭'𝘩𝘺𝘱𝘰𝘵𝘩𝘦̀𝘴𝘦 𝘰𝘶̀… pic.twitter.com/MLL2Z6v0wp — Actu Foot (@ActuFoot_) August 19, 2026

‎‎Cette disposition pourrait donc permettre au SRFC de conserver l’organisation du prochain Rennes-PSG au Roazhon Park. Autrement dit, le Paris SG pourrait théoriquement jouer deux fois à Rennes cette saison, si la commission compétente retient cette interprétation. Une perspective qui ferait évidemment sourire les supporters bretons, même si le dossier reste soumis à la décision des instances.

‎‎Le SRFC peut-il transformer ce coup du sort en avantage ?

‎‎Sur le terrain, jouer le PSG à domicile plutôt qu’à Paris change forcément la donne. Le Roazhon Park promet une atmosphère électrique et le public rennais pourrait pousser son équipe dans un contexte inhabituel. Le Stade Rennais pourrait ainsi profiter d’un environnement qu’il connaît parfaitement pour tenter de bousculer le champion de France.

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‎‎Mais l’affaire ne se limite pas au rectangle vert. Le club a également demandé que la fermeture prévue d’une partie de la tribune Mandelles, où se trouve le kop du RCK, soit reportée au match face au Mans. Une demande logique puisque Rennes considère que la rencontre contre le PSG ne doit pas être assimilée à son premier véritable match à domicile.

‎‎Le PSG prévenu, Rennes joue désormais une autre partie

‎‎Le Stade Rennais avait également souligné, dans un communiqué, sa volonté d’accompagner les supporters qui avaient prévu de se rendre à Paris. Le club entend également préserver l’attractivité de cette affiche malgré le changement de dernière minute. Un casse-tête administratif, mais aussi commercial.

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‎Rennes a l’occasion de défendre ses intérêts jusqu’au bout sans forcément subir les conséquences d’une décision qu’il n’a pas provoquée. Si l’article 501 est appliqué dans l’esprit évoqué, le SRFC pourrait tirer un avantage considérable de cette situation. Le PSG, lui, pourrait bien découvrir que changer de stade ne signifie pas nécessairement changer les règles.