Mercato FC Nantes : C’est fait, un phénomène débarque à Nantes  

L’ailier français Antoine Joujou s’apprête à signer au FC Nantes. Sauf obstacle imprévu, il passera sa visite médicale ce jeudi avant d’engager son avenir avec les Canaris.

Mercato FC Nantes : Antoine Joujou attendu à Nantes

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Le FC Nantes tient sa prochaine recrue. Antoine Joujou devrait passer sa visite médicale ce jeudi avant de s’engager avec les Canaris. L’ailier français arrive en provenance de Parme pour un transfert estimé à 1 million d’euros.

L’information a été révélée mercredi soir par L’Équipe. Après un prêt à Famalicão, au Portugal, la saison dernière, Antoine Joujou devrait donc retrouver la France. Le jeune crack va aider le coach Michel Der Zakarian à relever l’équipe aux abois en ce début de saison en Ligue 2.

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L’arrivée du joueur à Nantes a également été confirmée par Ouest-France. Selon le quotidien régional, Antoine Joujou est attendu ce jeudi dans la cité des Ducs pour passer sa visite médicale. Après cette étape, le nouveau détonateur offensif va signer son contrat.

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Sauf surprise de dernière minute, l’ancien Havrais devrait parapher un bail de trois ans avec les Jaune et Vert. Son contrat s’étendra ainsi jusqu’en juin 2029. Polyvalent, Joujou peut évoluer sur les deux ailes. C’est un renfort de poids. Avec son arrivée, le club nantais compterait désormais sept recrues estivales. Antoine Joujou viendrait ainsi s’ajouter à Maxime Dupé, Willity Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro et Saïdou Sow.