Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, Kita attend des millions pour ce cadre  

Plusieurs clubs de Ligue 1 convoitent Johann Lepenant, le milieu de terrain du FC Nantes pour ce mercato estival. Les Kita attendent le jackpot pour leur pépite.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant va-t-il quitter Nantes cet été ?

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Du beau monde tourne autour de Johann Lepenant pendant ce mercato estival. Et les Kita sourient. Le milieu de terrain du FC Nantes attire de plus en plus de prétendants en Ligue 1.

Un retour de l’OGC Nice dans ce dossier reste envisageable. Après l’arrivée d’Axel Witsel, le club azuréen avait mis ce dossier coûteux en pause. Le départ probable d’Hicham Boudaoui débloquerait toutefois les fonds nécessaires pour relancer les négociations. Les dirigeants du FC Nantes sont vendeurs.

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D’autres clubs suivent attentivement la situation. Promus en Ligue 1, Le Mans et Troyes cherchent à renforcer leur effectif avec des joueurs aguerris à l’élite. Ces deux équipes ont manifesté leur intérêt auprès du joueur, tandis que la piste menant à Lorient s’est refroidie.

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Toulouse a tenté une approche concrète il y a deux semaines. Le TFC proposait un prêt avec option d’achat, mais Nantes a rejeté cette formule. Pour le FC Nantes, cette compétition entre clubs constitue une excellente opportunité de faire grimper le tarif. Le site Transfertmarkt évalue le milieu de terrain tricolore à 7 millions d’euros. Mais les Kita vont demander plus avant de le céder. Qui passera finalement à l’action ?