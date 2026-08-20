Ligue des Champions: Viking FK à 90 minutes d’un retour historique !!!

Trente-quatre ans d’attente, de patience et de reconstruction pourraient bientôt prendre fin. Après un match aller accrocheur disputé sur la pelouse du Dinamo Zagreb et conclu sur un score de parité arrangeant (2-2), le Viking FK se retrouve aux portes de la coupe aux grandes oreilles. À l’approche du match retour décisif dans leur antre du SR-Bank Arena, les hommes de Stavanger ne sont plus qu’à une victoire de valider un billet historique pour la phase de groupe, marquant le grand retour du club sur la plus haute scène continentale depuis sa dernière apparition lors de la saison 1992-1993.

La belle histoire d’un club en quête de sommet

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Pour le Viking FK, la perspective d’une qualification européenne sonne comme l’accomplissement d’un projet sportif construit avec méthode et patience. Longtemps resté dans l’ombre des cadors scandinaves, l’un des clubs les plus titrés de Norvège avec 9 titres a su renouveler son effectif avec une cohésion d’équipe irréprochable.

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En tenant tête au Dinamo Zagreb lors du match aller en Croatie, les Norvégiens ont démontré une force de caractère impressionnante en revenant de 2 à 0 à 2-2 . Revenir de Zagreb avec ces avec un match nul obtenu dans la douleur confirme que le groupe possède les aptitudes mentales et tactiques pour faire plier un habitué des rendez-vous européens .Portée par la ferveur de ses supporters, l’équipe aura l’occasion d’accomplir cet exploit majeur à domicile, dans son stade chaleureux de 16 000 places prêt à pousser derrière ses héros.

L’essor spectaculaire du football norvégien en Europe

L’aventure du Viking FK s’inscrit dans un contexte particulièrement porteur pour l’ensemble du football norvégien. Ces dernièrs mois, le football norvégien connaît un essor sans précédent porté par une dynamique d’excellence à la fois en sélection et en club. Les récentes performances remarquées de l’équipe nationale en coupe du monde ont replacé la Norvège sur la carte du football mondial, insufflant une confiance inédite à toute une génération de joueurs locaux.

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À l’échelle des clubs, la voie a été magistralement tracée par le FK Bodø/Glimt. Le brillant parcours de Bodø la saison dernière en Ligue des Champions, marqué notamment par un exploit retentissant en éliminant l’Inter Milan, a définitivement prouvé que les formations du championnat norvégien peuvent être un danger pour tout les gros clubs européens et même à l’échelle international.

Un dernier obstacle avant la gloire

En marchant sur les traces de Bodø/Glimt, le Viking FK porte aujourd’hui les espoirs de toute une nation qui veut confirmer son nouveau statut sur l’échiquier européen. Une victoire face aux Croates ce jeudi 26 août viendrait définitivement valider la montée en puissance d’un football norvégien plus ambitieux et décomplexé que jamais. Pour le club de Stavanger, l’heure est venue d’écrire une nouvelle page de son histoire et de faire résonner à nouveau l’hymne de la Ligue des Champions dans son enceinte.

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