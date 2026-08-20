Mercato : Le PSG frappe, une star néerlandaise signe jusqu’en 2029

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, le PSG s’active pour sécuriser les cadres de son équipe féminine. Le club de la capitale a ainsi officialisé une bonne nouvelle avec la signature d’une star néerlandaise jusqu’en 2029.

Mercato : Jackie Groenen prolonge avec le PSG

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Après Merveille Kanjinga, le PSG féminin a annoncé ce mercredi la prolongation de Jackie Groenen jusqu’au 30 juin 2029. La milieu néerlandaise, dont le précédent contrat expirait en 2027, renouvelle ainsi pour deux saisons supplémentaires.

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« Le Paris Saint-Germain se réjouit de poursuivre son histoire avec Jackie Groenen et lui souhaite encore de nombreux succès sous les couleurs Rouge et Bleu. Le Paris Saint-Germain et Jackie Groenen poursuivent leur histoire commune. La milieu de terrain néerlandaise est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2029 », écrit le club de la capitale sur son site officiel.

Arrivée à l’été 2022 en provenance de Manchester United, la joueuse de 31 ans s’est installée au fil des saisons comme une joueuse importante du milieu du PSG. Son expérience du très haut niveau, sa régularité et sa connaissance du club représentent de précieux atouts pour accompagner le nouveau projet de la section féminine. Au moment de poursuivre son aventure sous le maillot rouge et bleu, Groenen n’a pas caché son attachement au Paris SG et surtout son envie de poursuivre dans le projet parisien.

Le Paris Saint-Germain et Jackie Groenen poursuivent leur histoire commune. La milieu de terrain néerlandaise est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2029. ❤️💙



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« Le Paris Saint-Germain occupe une place particulière dans ma carrière. Je suis heureuse de poursuivre cette histoire avec le Club et de continuer à faire partie d’un projet qui me tient à cœur. J’ai encore beaucoup d’envie pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs dans les saisons à venir », a confié Jackie Groenen dans un entretien accordé au média du club.

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