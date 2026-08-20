PSG Mercato: Urgent ! Officialisation imminente pour Barcola

Le feuilleton Bradley Barcola pourrait connaître son dénouement dans les prochains jours. Liverpool s’active pour boucler le transfert de la star du PSG à moins de deux semaines de la clôture du mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG baisse son tarif pour Bradley Barcola

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Après plusieurs semaines de discussions et de rebondissements, le dossier Bradley Barcola rentre allègrement dans sa dernière ligne droite. Désireux de rejoindre les rangs de Liverpool, l’ailier de 23 ans a été mis à l’écart au PSG en attendant la finalisation de son transfert.

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, « les discussions se poursuivent entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola. Les échanges entre les deux clubs sont réguliers. Les attentes parisiennes se situent aujourd’hui autour de 140 millions d’euros. La priorité du joueur reste de rejoindre les Reds. »

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Après avoir fixé la barre à 170 millions d’euros dans ce dossier, le double champion d’Europe serait désormais prêt à accepter 30 millions d’euros de moins pour conclure le deal. Le club anglais, après une première offre de 115 millions d’euros refusée par Luis Campos, devrait soumettre une nouvelle proposition au directeur sportif du Paris Saint-Germain cette semaine. À l’étranger, on pense même que cette opération pourrait être réglée assez rapidement.

« Je pense que ce sera cette semaine. Ça doit être cette semaine ! »

En effet, le journaliste Lewis Steele du Daily Mail rapporte qu’un accord pourrait intervenir dans les jours à venir entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola. Il pense même que le club de la Mersey pourrait boucler ce transfert cette semaine, les négociations devant s’accélérer avec le Paris SG.

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Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Anfield Index, le spécialiste mercato annonce notamment : « je pense que ce sera cette semaine. Ça doit être cette semaine ! » Poursuivant, il confirme qu’il existe une réelle volonté, de part et d’autre, de voir ce transfert aboutir, même si les Reds devraient agir rapidement à l’approche de la nouvelle saison.

« L’inquiétude, c’est que le temps presse et qu’il faut désormais que les choses avancent », a-t-il expliqué. Interrogé sur le possible calendrier, Steele précise que Barcola pourrait être disponible à temps pour le deuxième match de la saison de Liverpool face à Nottingham Forest.

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