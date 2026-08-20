Urgent ! Le PSG prend une décision-choc pour la pelouse du Parc

La situation de la pelouse du Parc des Princes continue de faire parler. Mais le PSG, qui veut rapidement refermer cette parenthèse, a pris une décision ferme pour corriger ce problème. Explications.

PSG : La pelouse du Parc jugée dangereuse pour les joueurs

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Mercredi, les supporters du Stade Rennais ont appris qu’ils ne pourront pas faire le déplacement au Parc des Princes pour assister au premier choc de la première journée de la saison 2026-2027 en Ligue 1 contre le PSG, dimanche à 20h45. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a indiqué, en accord avec la LFP, que cette rencontre ne pourrait pas avoir lieu.

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« Le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée à quelques jours de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, prévue dimanche 23 août à 20h45 dans le cadre de la 1ʳᵉ journée de Ligue 1.

Au regard de cette situation, la Ligue de Football Professionnel (LFP), en lien avec le Paris Saint-Germain, a procédé à une évaluation de l’état de la pelouse. Celle-ci a conclu que les conditions actuelles ne permettaient pas d’organiser la rencontre dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la sécurité et l’intégrité physique des joueurs, qui demeurent la priorité absolue », écrit notamment le club de Nasser Al-Khelaïfi qui s’apprête à régler cette situation.

Le Parsis SG va changer la pelouse du Parc des Princes

Selon les informations de Onze Mondial, des températures allant jusqu’à 51°C auraient été relevées au niveau de la pelouse du Parc des Princes. Une chaleur extrême qui aurait fortement accéléré la dégradation du gazon après plusieurs épisodes caniculaires successifs en région parisienne. Toutefois, la chaleur ne serait pas l’unique facteur de dégradation de la pelouse de l’enceinte parisienne.

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En effet, le quotidien L’Équipe rapporte que la pelouse aurait également été touchée par un champignon, aggravant considérablement son état. Pour tenter de remettre rapidement le terrain en état, le PSG aurait décidé de privilégier la repousse naturelle du gazon. Le double champion d’Europe en titre ne souhaiterait donc pas, pour le moment, remplacer les zones les plus endommagées par de nouvelles plaques.

Alors que son prochain rendez-vous au Parc des Princes aura lieu le 4 septembre contre l’AS Monaco, soit dans deux semaines, le PSG assure, dans un communiqué, avoir identifié avec ses équipes « une solution pour le remplacement de la pelouse du Parc des Princes. »

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