Mercato OM : Nouvelle offre arrive pour un milieu de Marseille

Le mercato de l’OM s’emballe encore dans le sens des départs. Une offensive surprise est lancée pour le milieu de terrain Quinten Timber.

Mercato OM : Quinten Timber a une nouvelle touche en Premier League

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L’Olympique de Marseille est contraint par une réalité inflexible. Le club présidé par Stéphane Richard doit céder encore plusieurs joueurs afin de rentrer dans les clubs de la DNCG. La perspective de voir des cadres comme Leonardo Balerdi ou Pierre-Emile Hojbjerg s’en aller ne surprend plus.

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Sauf que d’autres dossiers plus inattendus animent l’actualité OM, à l’image de Quinten Timber. Le milieu de terrain néerlandais a réalisé une deuxième partie de saison convaincante à Marseille. Ses prestations solides en 15 rencontres ont attiré l’attention au-delà des frontières nationales.

Des pourparlers ont récemment été noués avec le FC Porto pour le joueur de 25 ans. Et un nouveau courtisan s’invite dans la danse. Foot Mercato l’assure, Crystal Palace tente aussi de recruter Quinten Timber. Le profil du Batave figure en bonne place sur les tablettes des Eagles.

Une préférence pour la Premier League.

Quinten Timber est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2030. Il n’exclut pas de changer club, six mois seulement après son arrivée à l’OM. L’ancien joueur de Feyenoord aurait même une préférence pour un transfert en Premier League.

🚨 CRYSTAL PALACE CIBLE QUINTEN TIMBER 🇳🇱 ! 💙❤️



Le club anglais a placé le milieu de terrain néerlandais sur sa short-list.



Plusieurs autres formations restent attentives à sa situation, dont le FC Porto.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/5hw4IK0vnB — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 20, 2026

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Cela ouvrant ainsi la voie à un possible départ vers Crystal Palace. Les négociations devraient s’intensifier dans les jours à venir. Son prix de vente est estimé à environ 25 millions d’euros sur Transfermarkt.