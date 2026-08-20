Mercato : L’OM accélère pour ce goleador, accord proche ?  

La direction de l’OM fonce sur un renard des surfaces aux États-Unis pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du buteur.

Mercato OM : Julian Hall se rapproche de Marseille

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L’OM pourrait tenter un coup XXL dans le sprint final du mercato. Le club phocéen surveille Julian Hall, jeune attaquant américain de 18 ans, dont la valeur est estimée autour de 8 millions d’euros.

Pour l’instant, Marseille n’a enregistré aucun renfort de poids cet été. La direction doit d’abord accélérer sur plusieurs départs avant de boucler certaines arrivées. La fin du mercato s’annonce donc animée sur la Canebière, avec plusieurs dossiers encore ouverts.

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Selon les informations du compte spécialisé USMNT Only, l’OM s’intéresse bien à Julian Hall. International américain chez les jeunes, l’attaquant évolue avec les New York Red Bulls. Il est en feu cette saison. Bilan : 12 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres.

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Julian Hall présente un profil intéressant pour Marseille. À 18 ans, il possède déjà une certaine expérience au niveau professionnel et pourrait représenter un investissement à moyen terme. Son contrat avec les New York Red Bulls arrive bientôt à échéance.

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D’après USMNT Only, il resterait moins de six mois sur son engagement actuel. Le club américain disposerait d’une option pour prolonger son contrat d’une année. Même dans ce scénario, un départ pourrait intervenir contre une indemnité relativement faible. Transfermarkt estime actuellement sa valeur à environ 8 millions d’euros.

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L’OM pourrait ainsi profiter de cette situation contractuelle pour tenter de boucler une opération intéressante. Le jeune Américain viendrait alors apporter une solution supplémentaire en attaque et, à terme, pourquoi pas prendre la succession de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais avant de passer à l’offensive, Marseille devra probablement vendre un autre joueur.

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