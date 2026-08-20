Mercato OM : Marseille officialise un nouveau départ !

La révolution se poursuit au sein de la direction de l’OM. Cette fois-ci c’est Alessandro Antonello qui quitte officiellement ses fonctions de directeur général.

Mercato : Alessandro Antonello quitte l’OM

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L’Olympique de Marseille poursuit sa restructuration interne. Le club phocéen a officialisé ce jeudi soir le départ d’Alessandro Antonello. Le dirigeant italien occupait le poste de directeur général de l’OM depuis l’été dernier. Il n’aura passé qu’une seule petite saison au sein du club phocéen.

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La direction de l’OM a salué poliment le travail accompli par Alessandro Antonello notamment « en matière de développement des revenus, et de valorisation du stade ». L’institution olympienne a également tenu à rassurer les supporters en garantissant que les chantiers initiés sous son mandat iront à leur terme.

🚨🚨 L'OM annonce le départ d'Alessandro Antonello, qui quitte ses fonctions de directeur général.

#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/kfTq8W5QT0 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 20, 2026

Cette séparation interroge. Surtout qu’elle s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de grand ménage à l‘Olympique de Marseille. Alessandro Antonello s’ajoute en effet à une longue liste de mouvements forts à l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia ayant déjà quitté le club suite à des dissensions internes.

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Le vent du changement souffle donc forme sur la Canebière. Et personne ne semble intouchable. Le départ de plusieurs joueurs est désormais attendu dans cette dernière ligne droite du mercato.