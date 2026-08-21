Mercato : L’OM et Monaco se déchirent pour ce buteur  

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L’OM dégote un nouveau détonateur offensif en Allemagne pour ce mercato estival. L’AS Monaco joue les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM et Monaco s’intéresse à Justin Njinmah

Vendre d’abord, acheter ensuite : l’équation marseillaise reste stricte. Pourtant, l’Olympique de Marseille s’active en coulisses et cible Justin Njinmah pour renforcer son attaque.

En signant pour deux ans, Bruno Genesio connaissait l’ampleur du défi. L’ancien Lyonnais a avoué sa surprise face à la gravité de la crise financière phocéenne. Chargé de lancer l’ère Stéphane Richard, le nouvel entraîneur avance en terrain miné. Surveillé de près par l’UEFA et la DNCG, le club doit dégraisser son effectif en priorité.

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Plusieurs départs importants ont déjà soulagé les finances : Mason Greenwood (Fenerbahçe), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Hamed Traoré (Genoa), Geronimo Rulli (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (RC Deportivo). D’autres ventes ont échoué au dernier moment. Nayef Aguerd n’ira pas à la Real Sociedad, tout comme Pierre-Emile Hojbjerg dont le départ à Newcastle a capoté.

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Pour renforcer sa ligne offensive, l’OM cherche un profil percutant sur les ailes. Selon le quotidien Bild, les dirigeants marseillais visent l’Allemand Justin Njinmah. Formé au Werder Brême, le joueur de 25 ans s’y est imposé depuis 2023. Cet ailier rapide a inscrit 5 buts en 33 matchs la saison dernière. Polyvalent, il peut aussi évoluer dans l’axe.

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Le transfert du joueur reste toutefois incertain. Un départ vers Hull City pour 9 millions d’euros a échoué le mois dernier après un changement de direction sportive. Alors que Transfermarkt l’évalue à 5 millions d’euros, l’OM hésite à investir une telle somme. D’après Bild, Marseille étudie la faisabilité de l’opération sans avoir encore transmis d’offre officielle. La concurrence s’annonce rude pour le crack. Selon DeichStube, l’AS Monaco s’est également renseignée sur l’ailier.