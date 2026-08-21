OM-RSCA : Choix forts de Genesio, sa première compo tombe

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À quelques heures du choc OM-RC Strasbourg, les premiers choix de Bruno Genesio se dessinent. Sa composition vient de fuiter avec plusieurs surprises.

OM : Bruno Genesio avec de grands changements face au RCSA

La saison 2026-2027 de Ligue 1 démarre ce vendredi soir au stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille tentera de vaincre le RC Strasbourg à domicile. Et pour cette grande première, Bruno Genesio doit composer avec une seule absence majeure. Quinten Timber est suspendu pour accumulation de cartons hérités durant l’exercice passé.

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L’entraîneur de l’OM mise à priori sur Himad Abdelli pour le remplacer dans l’entrejeu. L’international algérien sera aligné aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes. Bruno Genesio fait surtout à un grand casse-tête en défense en raison des incertitudes de Leonardo Balerdi et le retour progressif de Nayef Aguerd.

L’axe de la défense de l’OM sera sans doute composée par la paire CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia. Timothy Weah et Emerson occuperont les couloirs. Tandis que Jeffrey De Lange gardera les cages phocéennes.

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Bruno Genesio fera confiance à Amine Gouiri pour animer son secteur offensif en tant que avant-centre. Il sera épaulé par Igor Paixao, très performant lors de la phase de préparation. Amine Harit complétera ce premier trio offensif de la saison.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : De Lange

Défenseurs : Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson

Milieux : Hojbjerg, Abdelli, Angel Gomes

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Attaquants : Paixao, Harit et Gouiri